Kosovo - Kurti darf nicht auf Kandidatenliste für Parlamentswahl

Entscheidung des Obersten Gerichtes gilt auch für frühere Justizministerin Albulena Haxhiu

Der frühere kosovarische Premier, Vetevendosje-Chef Albin Kurti, wird bei der Parlamentswahl am 14. Februar nicht für einen Abgeordnetensitz kandidieren dürfen. Dies hat das Oberste Gericht am Freitag beschlossen. Die selbe Entscheidung gilt auch für Kurtis Parteifreundin, die ehemalige Justizministerin Albulena Haxhiu. Beide waren im September 2018 rechtskräftig zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt worden.

Der Anlass waren die Protestaktionen im Parlament im Jahr 2015, als Kurti und mehrere damalige Vetevendosje-Abgeordnete wiederholt Tränengas im Parlament versprüht hatten. Zwei weitere Vetevendosje-Abgeordnete, deren Kandidatur von der staatlichen Wahlkommission ebenfalls infrage gestellt worden war, dürfen per Beschluss des Gerichts allerdings auf der Kandidatenliste bleiben. Seit ihrer Verurteilung sind nämlich mehr als drei Jahre vergangen.

Per Beschluss des Verfassungsgerichtes dürfen Personen nicht auf Kandidatenlisten aufscheinen, die in den vergangenen drei Jahren Probleme mit der Justiz hatten. Die staatliche Wahlkommission hatte am 20. Jänner mitgeteilt, dass insgesamt 47 Kandidaten auf 15 von insgesamt 28 Kandidatenlisten strittig seien. Die Vetevendosje, die mit einem Sieg bei dem bevorstehenden Urnengang rechnet, hatte gegen die Entscheidung berufen. Kurti ist erneut ihr Ministerpräsidentenkandidat.