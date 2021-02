Kosovo - PDK-Chef schließt Koalitionsregierung mit Vetevendosje aus

Partei von Albin Kurti hat sich als Wahlsieger 48,17 Prozent der Stimmen gesichert

Nach dem überzeugenden Wahlsieg der kosovarischen linksnationalistischen Bewegung Vetevendosje bei der vorgezogenen Parlamentswahl am Sonntag hat der Chef der zweitplatzierten Demokratischen Partei (PDK), Enver Hoxhaj, eine eventuelle Koalitionsregierung ausgeschlossen.

"Wir werden nicht in eine Regierung mit der Vetevendosje gehen, da unsere politische Ausrichtungen weit voneinander entfernt sind", betonte Hoxhaj laut Medienberichten in Prishtina. Allerdings hatte die Vetevendosje bereits im Wahlkampf eine eventuelle Koalitionsregierung mit der PDK ebenfalls ausgeschlossen.

Nach der Auszählung von gut 97 Prozent der Stimmzettel steht die Vetevendosje von Albin Kurti laut offiziellen Angaben mit 48,17 Prozent der Stimmen in klarer Führung vor der PDK (17,32 Prozent). Die Demokratische Liga (LDK) von Isa Mustafa, dem Regierungspartner Kurtis in der Regierung des Vorjahres, ist an dritter Stelle gelandet und hat mit 13,38 Prozent ihr schlechtestes Wahlresultat bisher verbucht. Mit Premier Avdullah Hoti war die LDK bis zuletzt an der Macht.

Wie immer bisher kann die Vetevendosje bei der Regierungsbildung auch mit Stimmen der Minderheitengruppen rechnen, die im 120-Sitze-Parlament mit 20 Mandaten vertreten sind. Die Belgrad-treue Serbische Liste hat sich am Sonntag 10 Sitze gesichert. Weitere 10 fielen anderen Minderheitengruppen zu.

Im Vergleich zu den Parlamentswahlen im Jahre 2019 hat die Partei von Kurti am gestrigen Sonntag ihre Wahlresultate bedeutend verbessert. Als Wahlsieger erhielt Vetevendosje im November 2019 nämlich gut 26 Prozent der Stimmen, die LDK war damals mit 24,5 Prozent noch knapp dahinter.