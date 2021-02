Kosovo und Israel nahmen diplomatische Beziehungen auf

Prishtina wird Botschaft in Jerusalem eröffnen

Kosovo, der jüngste Staat Europas, und Israel haben am Montag offiziell diplomatische Beziehungen aufgenommen. Entsprechende Unterlagen wurden von den Außenministern der zwei Staaten, Meliza Haradinaj-Stubla und Gabi Ashkenazi, im Rahmen eines virtuellen Treffens unterzeichnet. Der Kosovo wird, wie bereits zuvor angekündigt, eine Botschaft in Jerusalem errichten, meldeten kosovarische Meiden am Montag. Sie soll binnen weniger Wochen eröffnet werden.

Die Vereinbarung über die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen erfolgte eigentlich schon Anfang November, bei einem Treffen des nun scheidenden Ministerpräsidenten Avdullah Hoti mit Serbiens Präsidenten Aleksandar Vucic in Washington.

Beim Treffen in Washington unter Schirmherrschaft des damaligen US-Präsidenten Donald Trump hatte sich Vucic verpflichtet, die serbische Botschaft bis Juli aus Tel Aviv ebenfalls nach Jerusalem zu versetzen. Schon wenige Tage später ließ eine Beraterin des serbischen Präsidenten allerdings wissen, dass Serbien noch keine endgültige Entscheidung über die Versetzung seiner Botschaft getroffen habe. Seitdem wird das Thema in Belgrad nicht mehr kommentiert.

Kosovo, die ehemalige südserbische Provinz, hatte im Februar 2008 seine Unabhängigkeit verkündet. Belgrad lehnt es nach wie vor ab, sie auch anzuerkennen. Der von der EU seit 2011 vermittelte Normalisierungsdialog war in der Vergangenheit immer wieder ins Stocken geraten.