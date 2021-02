Kosovos nächster Regierungschef: Dialog mit Serbien keine Priorität

Kurti verweist auf Meinungsumfragen - Petritsch: Haltung verfestigt "Limbo-Situation des Kosovo als ein nicht von allen anerkannter Staat"

Der nächste kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti räumt einem Dialog mit Serbien keine Priorität ein. "Wir wollen ihn nicht unterschätzen, aber die Bürger haben uns gewählt, damit wir für Gerechtigkeit und Beschäftigung sorgen und die Corona-Pandemie bekämpfen", sagte der Politiker in einem Interview mit dem albanischen Dienst des US-Senders Voice of America, das in der Nacht auf Freitag erschien.

Kurti steht an der Spitze der linken Reformpartei Vetevendosje (Selbstbestimmung), die die Parlamentswahl am vergangenen Sonntag klar gewonnen hatte. Laut Umfragen stehe für die Bürger im Kosovo die Wichtigkeit von Verhandlungen mit Serbien erst an sechster oder siebenter Stelle, sagte Kurti. Dies könne er nicht ignorieren. Die Bürger hätten seine Partei gewählt, um das zu bekommen, was sie am meisten brauchen.

Das heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 1999 nach einer NATO-Intervention von Serbien losgelöst und 2008 für unabhängig erklärt. Serbien hat dies bis heute nicht anerkannt und erhebt weiterhin Anspruch auf das Territorium des auch von Österreich, nicht aber von Russland und China anerkannten Staates. Kurtis Partei sieht die vom UNO-Vermittler Martti Ahtisaari ausgearbeitete Verfassung, die weitreichende Autonomierechte für Serben vorsieht, kritisch und setzt sich für eine Vereinigung des Kosovo mit Albanien ein.

Der frühere EU-Kosovo-Sondergesandte Wolfgang Petritsch bezeichnete die Haltung Kurtis bezüglich des Dialogs mit Serbien als "nicht klug". "Damit würde sich die Limbo-Situation des Kosovo als ein nicht von allen anerkannter Staat verfestigen und zu einem weiteren Frozen Conflict in Europa führen", sagte Petritsch der Tageszeitung "Die Presse" (Freitagsausgabe). Er kritisierte, dass Kurti in seiner Ablehnung eines Gebietstausches zwischen Serbien und dem Kosovo "inkonsequent" sei. Schließlich strebe er mit seinen Kosovo-Albanien-Vereinigungsplänen selbst eine Grenzänderung an, die wiederum "diretissima in eine Sezession der serbischen Gebiete im Norden des Landes führen" würde, so Petritsch.