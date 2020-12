Kotkamills-Zukauf bringt auch neue Produkte für Mayr-Melnhof

Barrierekartons für Lebensmittelhandel sollen Übergang von Plastik zu Karton vorantreiben

Mit dem Kauf der finnischen Kotkamills will der heimische Kartonhersteller Mayr-Melnhof (MM) nicht nur seine bestehende Wettbewerbsposition stärken, sondern in Zukunft auch neue Produkte anbieten - darunter spezielle Barrierekartons für den Lebensmittelbereich. Mit diesen könne der Übergang von Plastik zu Karton vorangetrieben werden, sagte Konzernchef Peter Oswald am Donnerstag.

Kotkamills sei bei der umweltfreundlichen Beschichtung von Karton ein wichtiger Player am Markt. Mit dem Erwerb der Kartonmaschine des finnischen Unternehmens könne man Verpackungsmaterial - beispielsweise für die Lebensmittelindustrie - anbieten, das aufgrund einer Beschichtung im Inneren keine zusätzlichen Plastikbeutel mehr benötigt und so den Plastikverbrauch in der Branche reduziert.

Von dem Produkt erhofft sich das Unternehmen eine gute Nachfrage. "Wir hoffen, dass die End-Konsumenten Druck auf die Unternehmen ausüben werden, plastikfrei zu werden und wir hoffen, dass unsere plastikfreie Lösung bei unseren Kunden gut angenommen wird", so Oswald.

Darüber hinaus laufe die Kartonmaschine noch nicht auf höchster Kapazität. Aktuell liege das Verkaufsvolumen bei 260.000 Tonnen (t), die geplante Kapazität liege bei 400.000 t. Der Verkauf sei bisher ein Engpass gewesen - daher sei die Maschine auch noch nicht vollständig hochgefahren. Hier hoffe man aber auf Synergieeffekte nach dem Kauf aufgrund des weltweiten Verkaufsnetzwerks von Mayr-Melnhof, so Oswald.

Bis die Kartonmaschine auf voller Kapazität sei, werde es zwar noch einige Jahre dauern, allerdings seien dafür auch kaum mehr Kosten zu erwarten. Dementsprechend rechnet der MM-Chef in den kommenden Jahren auch mit deutlichen Gewinnsteigerungen. In den vergangenen zwölf Monaten habe Kotkamills einen Umsatz von 380 Mio. Euro und einen Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) von 55 Mio. Euro erzielt.

Neben der Kartonmaschine erwirbt Mayr-Melnhof mit dem Zukauf auch eine Maschine für Imprägnierpapier - dieses wird beispielsweise für Küchenoberflächen oder Wandtafeln verwendet - mit 170.000 t Kapazität. In den Bereich ist außerdem eine eigene Sägemühle integriert. Für Mayr-Melnhof sei das ein neuer Geschäftszweig, im Verhältnis zum Kartonbereich sei dieser jedoch eher klein. Der Bereich wachse derzeit und sei "eine neue Möglichkeit für Mayr-Melnhof", sagte Oswald. "Wir mögen diese Geschäft".

Insgesamt beschäftigt Kotkamills rund 500 Mitarbeiter. Der Kauf soll Mitte des kommenden Jahres abgeschlossen sein, sei jedoch dem Ergebnis der MM Group sofort zurechenbar. Der Kaufpreis beläuft sich laut Unternehmensangaben auf rund 425 Mio. Euro, finanziert werden soll dieser aus zugesagten Kreditlinien.