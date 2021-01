Kräftiges Zulassungsplus bei Traktoren - Steyr und Fendt ganz vorne

Starkes Überangebot bei Gebrauchfahrzeugen erwartet

Alles neu auf heimischer Scholle: Während die Auto-Neuzulassungen 2020 um ein Viertel eingebrochen sind, haben die Landwirte kräftig zugelangt: Die Neuzulassungen bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen verzeichneten ein Plus von 6,9 Prozent auf 6.446 Stück, bei den Traktoren für den Obst- und Weinbau gab es gar einen Zuwachs von 30 Prozent. "Die größten Markt-Gewinner in Österreich sind die Marken Steyr und vor allem Fendt", berichtet das Fachmagazin "landwirt.com".

"In jeder Wirtschaftskrise gibt es Gewinner und Verlierer. Zu den absoluten Gewinnern zählt 2020 der Traktorenmarkt", so Thomas Mühlbacher, Geschäftsführer von landwirt.com. Mit einem bedeutende Marktrückgang im nächsten halben Jahr ist nicht zu rechnen, wird der Agrar-Berater Josef Penzinger zitiert. "Nachdem Neu-Traktorenkäufe in Österreich zu einem sehr geringen Teil von Betriebsvergrößerungen und noch weniger von Veränderungen in der Bewirtschaftung ausgelöst werden, darf bezweifelt werden, ob diese Investitionen die Wettbewerbsfähigkeit und die wirtschaftliche Stabilität der heimischen Betriebe nachhaltig stärken", so Penzinger.

Dazu sei aufgrund der Neutraktoren-Käufe mit einem "extremen Überangebot" an Gebrauchttraktoren zu rechnen. Für österreichische Händler komme erschwerend hinzu, dass in Deutschland ein ähnlich großes Überangebot an Gebrauchttraktoren zu erwarten sei und das Preisniveau für Gebrauchtmaschinen dort deutlich unter dem österreichischen liege.