Kraft der Literatur: "Literatur im Herbst" per Livestream gestartet

Alois Hotschnig hielt Eröffnungsrede über die heilsame Kraft des Erzählens - Bis Sonntag

Mit einer aus der Alten Schmiede in Wien live gestreamten Eröffnungsrede des Autors Alois Hotschnig hat am Freitagabend das Festival "Literatur im Herbst" begonnen. Die 30. Ausgabe des Literaturfestivals findet bis Sonntag coronabedingt nicht wie in den vergangenen Jahren vor Publikum im Theater Odeon sondern online statt. Nach "Der utopische Raum" im Vorjahr haben die Organisatoren Walter Famler und Ilija Trojanow heuer das Motto "Die Kraft der Literatur" gewählt.

"Vorschläge für ein besseres Ende" nannte Hotschnig ("Leonardos Hände", "Ludwigs Zimmer" u.a.) seinen für die Eröffnung verfassten Essay, in dem es um die "heilsame Kraft des Erzählens" ging. Dabei gelangte er von Rudolf Höß, dessen Bericht über sein Leben und seine Verbrechen als Kommandant von Auschwitz er als Kind gelesen habe, über die Geschichten Peter Härtlings und eine Fabel Italo Svevos bis zu Wolfgang Borcherts Text "Die Küchenuhr". "Literatur ist ein Prozess, der gewonnen werden kann. Ein Heilungsprozess", so Hotschnig. Er endete mit der Geschichte einer Vorarlberger Handelsschullehrerin, die als eine von 300 NS-Euthanasieopfern der psychiatrischen Anstalt Valduna in Rankweil 79 Jahre danach von einem ihrer Nachkommen dem Vergessen entrissen und auf dem Grabstein des Familiengrabes nachträglich verewigt wurde. "Durch die Nennung ihres Namens auf diesem Grabstein beginnt die Geschichte der Maria Rosalia Waibel, die noch zu erzählen sein wird."

Danach stand eine Lesung von Dzevad Karahasan aus seinem Erzählband "Ein Haus für die Müden" auf dem Programm. Am Samstag widmet man sich dann dem Themenfeld "Viele Sprachen - eine Sprache". Ab 16 Uhr stellt Marlene Streeruwitz im Gespräch mit Walter Famler ihren Covid-19-Roman "So ist die Welt geworden" vor. Danach folgt die Präsentation der neue Ausgabe der Literaturzeitschrift "Wespennest" und Ilija Trojanows Vorstellung der kenianisches Autorin Yvonne Adhiambo Owuor sowie des US-Schriftstellers William T. Vollmann. Der Sonntag gilt ab 15 Uhr u.a. mit einem Gespräch zwischen Friedrich Orter und Dzevad Karahasan und der Vorstellung von Abbas Khiders Roman "Palast der Miserablen" den Themenfeldern "Literatur und Krieg" und "Literatur und Flucht".

(S E R V I C E - "Literatur im Herbst", Livestream über https://www.alte-schmiede.at/ oder über https://www.youtube.com/channel/UCvKoEK03VkNflvty8qkZonQ )

