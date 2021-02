Kraft Heinz will Snack-Sparte für drei Mrd Dollar verkaufen - WSJ

Kraft legt Übernahmeangebot für Cadbury Der US-Lebensmittelkonzern Kraft Foods hat eine feindliche Übernahme des britischen Süßwarenherstellers Cadbury gestartet. Nachdem Kraft im September bei der Cadbury-Spitze abgeblitzt war, richtete der Konzern sein Offert am Montag direkt an die Aktionäre. Dafür will Kraft aber nicht tiefer in die Tasche greifen: Das Unternehmen legte ein unverändertes Angebot für Cadbury vor. Es hat einen Wert von 9,8 Mrd. Pfund (10,97 Mrd. Euro).