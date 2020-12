Kraftfahrzeugbetriebe kritisieren NoVA-Erhöhung sehr scharf

Will Abgabe ganz streichen und dafür Mineralölsteuer erhöhen

Auch der Verband österreichischer Kraftfahrzeugbetriebe (VÖK) in der Wirtschaftskammer hat sich am Montag in die lange Liste der Kritiker einer neuerlichen Erhöhung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) eingereiht. Er leistet Kritik an der "Nacht-und-Nebel-Aktion" der türkis-grünen Bundesregierung und spricht von einem "Nackenschlag" ohne ökologischen Lenkungseffekt. So lasse sich die Zielgruppe großer SUVs nicht davon abschrecken, wenn diese Autos teurer würden, glaubt der VÖK.

Im Familienbereich gebe es "derzeit keine Alternativen in der Elektromobilität". Mitte des kommenden Jahres würde ein Mittelklassewagen aber um mehrere hundert Euro und ein Familien-Van sogar um mehrere tausend Euro teurer. So würden Familien mit alten Autos weiterfahren. Noch dramatischer sei nur, dass die Abgabe künftig auch für bisher von der NoVA befreite Autos fällig wird. Denn Firmen würden daher ganze Fuhrparks nicht erneuern, so der VÖK, der in einer Aussendung auch fragt "wie ahnungslos oder realitätsfern" die Regierung sein könne.

Vorschlag des VÖK: Die NoVA komplett streichen und dafür die Mineralölsteuer um wenige Cent erhöhen. "Finanziell wäre dies keine Einbuße für den Staat - die Steuer zahlen dann jene, welche das Fahrzeug auch mehr nutzen - ein gerechter und fairer Ansatz."