Kranteil erschlug Arbeiter: Kärntner zu bedingter Haft verurteilt

Geschäftsführer von Bauunternehmen wegen fehlender Überprüfungen schuldig gesprochen - Nicht rechtskräftig

Wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung ist am Donnerstag am Bezirksgericht Völkermarkt ein 39-jähriger Kärntner zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Geschäftsführer eines Bauunternehmens wurde für einen tödlichen Arbeitsunfall im Jahr 2018 verantwortlich gemacht - dabei war der Ausleger eines Krans zu Boden gestürzt und hatte einen Arbeiter erschlagen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Unfall hatte sich am 9. April 2018 ereignet. Arbeiter hatten mit dem Kran Deckenteile hochgehoben, als der Ausleger plötzlich zu Boden stürzte. Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Feldkirchen wurde von dem Ausleger getroffen, er starb noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Arbeiter, ein damals 43-jähriger Mann, wurde von einem Bauteil gestreift und verletzt.

Dem 39-Jährigen wurde vorgeworfen, dass es bei gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen des Krans gehapert habe. So habe der Geschäftsführer diese entweder nicht beauftragt oder nicht sichergestellt, dass diese auch durchgeführt wurden. Deshalb seien verrostete Schrauben am Kran nicht erkannt worden, die schließlich zu dem Unfall führten, hieß es im Strafantrag von Staatsanwalt Julius Heidinger.

Der Prozess am Donnerstag drehte sich, wie schon am ersten Verhandlungstag im Sommer, vor allem um die Frage, wann der Kran zuletzt überprüft worden war. Immer wieder hatte es bei dem Kran sogenannte Aufstellungsprüfungen gegeben - aber schon seit geraumer Zeit haben gesetzlich vorgeschriebene "wiederkehrende Prüfungen" gefehlt, die eigentlich jedes Jahr durchgeführt werden müssten.

Vor dem Unfall selbst hatte ein Kran-Unternehmen Reparaturen an dem Gerät durchgeführt und es zuvor begutachtet. Das sei aber eine reine Funktionskontrolle gewesen, bekräftigte der Inhaber dieses Unternehmens am Donnerstag: "Eine wiederkehrende Überprüfung laut Arbeitsmittelverordnung hätten wir gar nicht machen dürfen - das war auch gar nicht der Auftrag, den wir von dem Bauunternehmen bekommen haben."

Wie der technische Sachverständige in der Verhandlung sagte, sei das Unglück durch ein "Zusammentreffen von Missverständnissen und zu wenig Beachtung der gesetzlichen Situation" ausgelöst worden. Am Kran habe es einen Konstruktionsfehler gegeben - schon vor 25 Jahren hatte die Herstellerfirma deshalb neue Schrauben an ihre Vertriebspartner ausgeschickt, die aber wohl oft nicht eingesetzt wurden. "Am betroffenen Kran ist genau dieser Fehler aufgetreten, der damals beschrieben wurde, nämlich dass sich Schrauben lockern können", so der Sachverständige.

Wäre eine Überprüfung, wie sie gesetzlich vorgeschrieben ist, an dem Kran durchgeführt worden, so wäre man auf das Gebrechen aufmerksam geworden: "Man hätte gesehen, dass es Rostspuren gegeben hat, das wäre ein Alarmzeichen gewesen", führte der Gutachter aus. Außerdem habe wohl schon eine Schraubenmutter gefehlt, eine Schraube sei komplett durchgerostet gewesen.

Der Verteidiger des Angeklagten, Karl-Heinz de Cillia, verwies in seinen Ausführungen vor allem auf die zwei unterschiedlichen Prüfungen: Die wiederkehrenden Prüfungen, die jedes Jahr erfolgen müssten, und eine Aufstellungsprüfung, die jedes Mal gemacht werden muss, wenn ein Kran neu aufgestellt wird. Derjenige, der so einer Aufstellungsprüfung durchführt, müsse sich vergewissern, dass bei einem Kran eine wiederkehrende Prüfung gemacht wurde, lautete seine Argumentation: "Wenn man Spezialisten mit solchen Arbeiten beauftragt und bezahlt - was soll man sonst noch machen? Ich weiß nicht, was meine Mandanten falsch gemacht haben."

Richter Stefan Jannach sprach den 39-Jährigen schließlich schuldig: "Wenn man einen Kran betreibt, muss man wissen, was vorgeschrieben ist", verwies er darauf, dass es seit 2014 keine wiederkehrende Prüfung mehr gegeben hatte. Auch Autobesitzer müssten wissen, wann sie bei ihrem Fahrzeug ein Pickerl machen müssen - "und umso mehr muss man das bei einem so gefährlichen Gerät wie einem Kran wissen". Wenn man eine wiederkehrende Prüfung beauftrage, so müsse man als Geschäftsführer auch kontrollieren, ob diese durchgeführt und dokumentiert worden ist, was in diesem Fall nicht passiert sei: "Sie hätten darauf schauen müssen, auch wenn Sie von den beteiligten Firmen wohl im Regen stehengelassen worden sind", merkte der Richter an.

Neben dem Schuldspruch für den Geschäftsführer verhängte Richter Jannach über dessen Unternehmen nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz eine Geldbuße in Höhe von 20 Tagessätzen zu je 300 Euro, insgesamt also 6.000 Euro.

Der Verteidiger meldete volle Berufung an, Staatsanwalt Heidinger gab keine Erklärung ab.