Kreise: Deutschland will bei G20 Bekenntnis zu Freihandel und WHO

G20-Gipfel findet virtuell am Wochenende statt

Die deutsche Bundesregierung setzt sich in den Verhandlungen über die G20-Gipfelerklärung dafür ein, dass dort das Prinzip des freien Handels und die Stärkung der Weltgesundheitsorganisation WHO in der Corona-Pandemie-Bekämpfung verankert werden. Darüber werde noch verhandelt, sagte ein Regierungsvertreter am Freitag in Berlin.

Der G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer wird diesmal unter saudi-arabischer Präsidentschaft wegen der Coronakrise am Samstag und Sonntag nur virtuell stattfinden. In der deutschen Bundesregierung wurde sowohl das Verhalten der USA als auch Chinas bei der Vorbereitung des Gipfels als "konstruktiv" bewertet. Kanzlerin Angela Merkel werde an beiden Tagen in den wegen des virtuellen Formats stark verkürzten Beratungen sprechen.