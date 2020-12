Kreml beklagt "Informationsattacken" gegen Präsident Putin

Sprecher Peskow: Berichte über gleichartige Büros in verschiedenen Residenzen "unwahr"

Der Kreml hat eine "Informationskampagne" samt "Attacken" gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin beklagt. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies am Mittwoch Medienberichte zurück, wonach Putin sich in seiner Residenz am Schwarzen Meer ein Büro wie in seiner Moskauer Vorstadtresidenz habe bauen lassen, um seine Anwesenheit nahe der Hauptstadt vorzuspiegeln. "Das ist die Unwahrheit", sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge.

"Das sind Komponenten einer Informationskampagne, von Informationsattacken, die natürlich ihr Ziel nicht erreichen", sagte Peskow.

Medien hatten zuvor berichtet, Putin arbeite von Sotschi aus, obwohl dem Fernsehzuschauer die Ortsmarke Nowo-Ogarjowo – von Putins Residenz nahe Moskau – gezeigt werde. "Es gibt keine gleichen Büros, der Präsident hat viele Diensträume in vielen Städten, die er benutzt, und Sie können das alles sehen", sagte Peskow. Der enge Vertraute des Präsidenten hatte zuletzt auch Spekulationen um Putins Gesundheit als falsch zurückgewiesen.

Zudem äußerte er sich nun zu Berichten über nicht angekündigte Reisen Putins. "Was irgendwelche Bewegungen von Flugzeugen angeht und so weiter: die Maschinen des Unternehmens Rossija stehen in vielen Städten", sagte Peskow. Die Rossija-Flugzeuge werden auch für die Staatsführung genutzt. Der Kremlsprecher verwies darauf, dass die Flüge Staatsgeheimnis seien.