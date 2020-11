Kreml-Kritiker Nawalny bei Ausschusssitzung des EU-Parlaments

Teilnahme an Videokonferenz

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny nimmt am Freitag (11.00 Uhr) an einer Videokonferenz des Auswärtigen Ausschusses des EU-Parlaments teil. Nach Angaben des Parlaments werden Nawalny und weitere Kreml-Kritiker die Abgeordneten "über die politische und sozio-ökonomische Situation in Russland mit Blick auf die Parlamentswahlen im nächsten Jahr" informieren. Nawalny hatte sich zuletzt nach einer schweren Vergiftung in Deutschland aufgehalten.

Der prominente Oppositionspolitiker war im August mit Vergiftungserscheinungen zusammengebrochen und wurde später von Russland in die Berliner Charité verlegt. Experten der Bundeswehr stellten eine Vergiftung mit einem in der Sowjetunion entwickelten Nervengift fest. Nach Einschätzung der EU hätte der Giftanschlag nicht ohne das Wissen und die Genehmigung staatlicher russischer Stellen stattfinden können. Im Oktober verhängte Brüssel deshalb Sanktionen gegen russische Funktionäre im engsten Umfeld von Staatschef Wladimir Putin.