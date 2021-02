Kreml verurteilt "aggressive Rhetorik" von US-Präsident Biden

Putin-Sprecher: "Wir werden auf herablassende Äußerungen nicht eingehen"

Nach der Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, künftig eine härtere Linie gegenüber Russland zu fahren, hat Moskau eine "sehr aggressive Rhetorik" des US-Präsidenten kritisiert. "Das ist eine sehr aggressive und nicht konstruktive Rhetorik", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. "Wir haben bereits gesagt, dass wir auf solche herablassenden Äußerungen nicht eingehen werden."

Der Sprecher von Präsident Wladimir Putin sprach von einer "enormen Menge an Differenzen und unterschiedlichen Herangehensweisen in Schlüsselfragen" und betonte die Verteidigung der Interessen Russlands. "Wir erwarten den politischen Willen der Amerikaner, die Zusammenarbeit fortzusetzen, wo dies unseren Interessen dient", sagte Peskow.

Biden hatte am Donnerstag vor "fortschreitendem Autoritarismus" in China und Russland gewarnt und angekündigt, den beiden Staaten entschiedener entgegentreten zu wollen. Er forderte außerdem die Freilassung des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, dessen Bewährungsstrafe diese Woche in eine mehrjährige Haftstrafe umgewandelt worden war.