Kretschmann schränkt wegen erkrankter Ehefrau Wahlkampf ein

Bewirbt sich bei Landtagswahlen am 14. März um weitere Amtszeit als Ministerpräsident

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt wegen der Krebserkrankung seiner Frau kürzer und sagt Wahlkampftermine ab. "Meine Frau Gerlinde ist an Brustkrebs erkrankt. Es geht ihr den Umständen entsprechend, aber es kommen nun schwere Zeiten auf sie zu", schrieb Kretschmann am Freitag in einer persönlichen Erklärung. Kretschmann bewirbt sich bei den Landtagswahlen am 14. März um weitere Amtszeit als Ministerpräsident.

Seine Arbeit als Ministerpräsident werde er weiterhin mit vollem Einsatz fortführen. "Termine, die das Regierungsgeschäft nicht betreffen, werde ich aber nicht immer wahrnehmen können", schrieb der Grünen-Politiker. "Dazu gehören auch Termine im anstehenden Wahlkampf. Ich brauche diese Zeit, um meiner Frau beizustehen."