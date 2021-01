Kreuzfahrtbetreiber Carnival schrieb wegen Corona Milliardenverlust

Unternehmen geht davon aus, 2021 zu überstehen

Der US-Kreuzfahrtriese Carnival hat wegen des coronabedingten Geschäftsausfalls im vierten Quartal einen milliardenschweren Verlust eingefahren. Nach vorläufigen Zahlen beläuft sich der Nettoverlust auf 1,9 Milliarden Dollar (1,6 Mrd. Euro), wie Carnival mitteilte. Im dritten Quartal habe das Minus noch 2,86 Milliarden Dollar betragen.

Die Cash-Burn-Rate, also die Geschwindigkeit, mit der die finanziellen Mittel aufgebraucht werden, sei im vierten Quartal, das am 30. November endete, etwas besser ausgefallen als erwartet. Das Unternehmen schloss das Finanzjahr 2020 mit einer Liquidität von 9,5 Milliarden Dollar ab. Carnival sieht sich daher in einer guten Position, auch 2021 zu überstehen.