Krimi-Autorin Noll war früher "unbarmherzig" mit Buchgeschenken

Schreibblockaden kennt die 85-Jährige nicht

Die Schriftstellerin Ingrid Noll (85) hat mit Buchgeschenken bei ihren Enkeln wenig Erfolg, geht aber inzwischen gelassen damit um. "Ich war unbarmherzig genug, ihnen zu Weihnachten und Geburtstagen immer Bücher zu schenken, aber es hat nicht viel gebracht", sagte die spät zur Bestsellerautorin avancierte Krimi-Expertin der "Rhein-Neckar-Zeitung" (Online), die schreiberisch immer noch sehr aktiv ist.

"Sie lesen zwar Schullektüre, und manchmal gefällt sie ihnen sogar, aber dass sie privat einen Schmöker nach dem anderen verschlingen, wie ich in diesem Alter, das ist nicht mehr so", fügte Noll hinzu.

Sie selbst habe vor 30 Jahren die Veröffentlichung ihres Debütromans "Der Hahn ist tot" empfunden "wie die Geburt des ersten Kindes. Ich war einfach überglücklich." Beim Verlag Diogenes erscheint nun auch ihr neues Buch "Kein Feuer kann brennen so heiß".

Seit dem plötzlichen Erfolg mit Mitte 50 habe sie gelernt, "meine Angst in den Griff zu bekommen", erzählte Noll, die seit langem in Weinheim (Baden-Württemberg) lebt. "Bei öffentlichen Auftritten, in Talk-Shows oder bei der ersten Lesung bin ich am Anfang fast gestorben vor Angst." Dann habe sie "gelernt, dass ich nicht auf alle Fragen eine Antwort wissen muss. Und dann wurde es jedes Mal besser, auch weil ich gemerkt habe, man will mir ja nichts Böses."

Heute falle ihr das Schreiben zwar nicht schwerer. "Aber ich bin etwas lahmer geworden", räumte Noll ein. "Materialermüdung – das ist mit 85 Jahren wahrscheinlich normal. Ich fühle mich ein bisschen wie eine alte Waschmaschine, bei der der Schleudergang ausgefallen ist." Schreibblockaden habe sie aber "eigentlich nie".