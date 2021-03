Krise dämpft Jobwechselbereitschaft

Von coronabedingten Kündigungen vor allem junge Menschen betroffen

Die aktuelle Wirtschaftskrise dämpft die Bereitschaft der Österreicher, sich nach einem neuen Arbeitgeber umzuschauen. Laut einer Online-Umfrage im Auftrag von karriere.at denkt mehr als jeder zweite Arbeitnehmer, dass derzeit ein sehr schlechter bzw. schlechter Zeitpunkt für einen Jobwechsel sei. Nur jede zehnte der 500 befragten Personen findet den Zeitpunkt günstig.

Gleichzeitig sinnt jede fünfte Arbeitnehmerin bzw. jeder fünfte Arbeitnehmer mehrmals pro Woche über einen Jobwechsel nach. 14,5 Prozent sind laut eigenen Angaben intensiv auf Arbeitsplatzsuche. Besonders Junge von 16 bis 29 Jahren, Menschen in Kurzarbeit sowie Beschäftigte in Wien sind zurzeit an einem Jobwechsel interessiert. Fast jeder zweite Befragte erhofft sich davon ein höheres Gehalt, fast ein Drittel will einen krisensichereren Arbeitsplatz.

Von den coronabedingten Kündigungen waren vor allem junge Beschäftigte im Alter von 16 bis 29 Jahren bzw. 30 bis 39 Jahren betroffen. Die Jobsuche während der Krise ist schwierig. "53,2 Prozent der Corona-Arbeitslosen haben seit der Auflösung ihres Arbeitsverhältnisses immer noch keinen neuen Job gefunden", wie karriere.at am Mittwoch berichtete.