Krise in Magdeburg - Abgrenzung zur AfD ist für CDU Sprengsatz

In Sachsen-Anhalt entlässt Regierungschef den Innenminister - In Mecklenburg-Vorpommern tritt Innenminister zurück - Bundes-CDU hält sich zurück (Von Andreas Rinke/Reuters)

Reiner Haseloff wollte sich nach neun Jahren als Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt eigentlich zurückziehen. Aber das ungeklärte Verhältnis einiger CDU-Politiker zur AfD hat den 66-Jährigen Christdemokraten dazu bewogen, doch noch einmal als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl am 6. Juni 2021 anzutreten. Das Motiv war, den Aufstieg des Mannes zu verhindern, den er am Freitag überraschend als Innenminister entlassen hat: CDU-Landeschef Holger Stahlknecht.

Doch möglicherweise reicht der Schritt nicht aus, um die Kenia-Koalition mit SPD und Grünen in Magdeburg zu retten. In Sachsen-Anhalt entscheidet sich das Schicksal des Bündnisses in den kommenden drei Tagen. Spätestens seit sich die Kandidaten um den CDU-Bundesvorsitz, Armin Laschet und Friedrich Merz, auf unterschiedlichen Seiten in den Streit einmischten, hat der Konflikt eine bundespolitische Dimension.

Auslöser der Krise war der außerhalb Sachsen-Anhalts auf den ersten Blick nur schwer zu verstehende Streit um eine Erhöhung der Rundfunkgebühren um 86 Cent auf monatlich 18,36 Euro. 16 Ministerpräsidenten, darunter Haseloff, und 15 Landesparlamente haben der Erhöhung bereits zugestimmt. Es fehlt das OK vom Parlament in Sachsen-Anhalt. In Magdeburg haben sich nun alle Parteien zum Rundfunk-Staatsvertrag aus taktischen Gründen auf verschiedenen Positionen einsortiert.

Eigentlich hatten sich CDU, SPD und Grüne im Koalitionsvertrag 2016 auf "Beitragsstabilität" beim Rundfunkbeitrag festgelegt. Davon rücken SPD und Grünen nun ab. "Auch mit der geplanten moderaten Erhöhung gibt es Beitragsstabilität", erklärt dies der Grünen-Vorsitzende von Sachsen-Anhalt, Sebastian Striegel. Die Linkspartei war ebenfalls gegen eine Erhöhung, schwenkte aber um, weil sie am Ende nicht mit der AfD stimmen wollte, die die Erhöhung auch in anderen Landtagen ablehnte. Bleibt die CDU, die um ihre Glaubwürdigkeit fürchtet - aber nun plötzlich bei einer Abstimmung an der Seite der AfD landen könnte. Und da beginnen die grundsätzlichen Probleme der Ost-CDU. Denn wie schon in Thüringen gibt es auch in der kleinen CDU Sachsen-Anhalts einige Politiker, die sich der AfD näher fühlen als SPD und Grünen und die die Kenia-Koalition ohnehin nur mit geballter Faust in der Tasche ertragen. Zur Erinnerung: 2016 wurde Haseloff erst im zweiten Wahlgang gewählt.

Seit Jahren wird ein offener Machtkampf erwartet. Denn bei aller Kritik, die auch Haseloff an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung äußerte: Er ist ein entschiedener Gegner jeder Kooperation mit der AfD. Nun muss er in der Sondersitzung der CDU-Landtagsfraktion am Montag um Rückhalt kämpfen, sonst wackelt auch seine Position - obwohl er als beliebter Landesvater gilt. Dann muss sich die Landes-CDU positionieren, weil Stahlknecht auch als Landeschef zurückgetreten ist.

Ob sich die ursprünglich in der CDU zirkulierende Idee, einfach ganz auf die Abstimmung im Landtag zu verzichten, den Staatsvertrag scheitern und dann die ARD-Anstalten auf die Erhöhung des Rundfunkbeitrages klagen zu lassen, ist unsicher. Denn die Positionen haben sich verhärtet: Einige CDU-Abgeordnete wollen die offene Ablehnung. Die Grünen wollen die Kenia-Koalition aber nur bei einem positiven Votum fortsetzen. Der Hintergedanke in der CDU: Ohne ein Votum müssten SPD und Grüne überlegen, ob es in der Corona-Pandemie und bei steigenden Infektionszahlen wirklich gut ankommt, wegen eines Rundfunkbeitrages die Koalition platzen zu lassen.

Die CDU-Bundesebene hält sich bewusst zurück - wie schon beim Rücktritt des mecklenburg-vorpommerschen Innenministers Lorenz Caffier, der über einen Waffenkauf bei einem rechtsradikalen Waffenhändler stolperte. Gerade im Osten beharren die CDU-Landesverbände zudem auf ihre Eigenständigkeit. CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich bereits die Finger durch eine versuchte Vermittlung in Thüringen verbrannt. Ein Überschwappen der lokalen Debatte auf die Bundesebene soll zudem möglichst vermieden werden.

Zumindest CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak versucht den Spagat, einerseits die Angriffe der SPD auf die Union abzuwehren und anderseits eine klare Abgrenzung zur AfD zu ziehen. Ziemiak wirft SPD und Grünen in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vor, gerade sie spielten mit ihrem Vorgehen der AfD in die Hände. Der "Spiegel" listet Dutzende Fälle auf, bei der auch SPD, Grüne, FDP und Linke vereinzelt mit der AfD stimmten. Zugleich stellte Ziemiak klar: "Eine Zusammenarbeit mit der AfD wäre Verrat an unseren christdemokratischen Werten."

Doch nun beeinflusst der Streit auch das Rennen um den CDU-Vorsitz. Friedrich Merz hatte nämlich Sympathie für die ablehnende Haltung der CDU-Landtagsfraktion zur Erhöhung der Rundfunkgebühr bekundet. "Gerade in Zeiten von Corona kann man die Gebührenerhöhung kritisch sehen", sagte er dem "Münchner Merkur". Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet betonte dagegen gegenüber dem "Spiegel": "Ministerpräsident Haseloff hat für seinen Kurs die Solidarität und die Unterstützung der ganzen deutschen CDU. Der Kurs der Mitte war und bleibt richtig."