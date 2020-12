Krisengeschütteltes Slowenien feiert 30 Jahre Unabhängigkeitsvotum

Klares Votum am 23. Dezember 1990 gilt als Sternstunde der slowenischen Demokratie, die nun gefährdet scheint

Vor 30 Jahren setzte die damalige jugoslawische Teilrepublik Slowenien den entscheidenden Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Bei einem Referendum am 23. Dezember 1990 stimmten 88,5 Prozent der Stimmberechtigten für die Unabhängigkeit, die sechs Monate später in die Tat umgesetzt wurde. Das Jubiläum trübt nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch eine schwere Regierungskrise, ausgelöst durch den kontroversiellen Kurs des rechtskonservativen Premiers Janez Jansa.

Dabei gilt das Unabhängigkeitsreferendum als Sternstunde der slowenischen Demokratie. Es besiegelte nämlich auch den Übergang von der sozialistischen Gesellschaftsordnung zu einer parlamentarischen Demokratie im westlichen Sinn, die im April 1990 mit dem Sieg der demokratischen Opposition bei den ersten freien Parlamentswahlen in Jugoslawien eingeleitet worden war.

Drei Jahrzehnte später steigt die Sorge, dass die Demokratie in Slowenien unter der Regierung Jansa gefährdet ist. Schon vor seinem Regierungsantritt im März mahnten slowenische Akademiker und Wissenschafter, Jansa würde durch seine Politik eine Gefahr für die slowenische Demokratie darstellen.

Die Liste von Vorwürfen, die seither gegen ihn erhoben wurden, ist lang: Angriffe auf Medien und unabhängige Institutionen, Dämonisierung von Nichtregierungsorganisationen, umstrittene Personalwechsel an der Spitze der Sicherheitsbehörden und anderer staatlicher Institutionen, Korruption beim Ankauf von Corona-Schutzausrüstung, Einschränkung von Anti-Regierungsprotesten und zunehmende Unterdrückung von Demonstranten sowie Missachtung des Rechtsstaates.

"Wenn man Kritiker als Gegner oder Feinde behandelt, wenn es Eingriffe in unabhängige Institutionen oder Grundfreiheiten gibt, ist das auch eine Bedrohung der Demokratie. Außer, man versteht die Demokratie als ein System, in dem der Herrscher allein bestens weiß, was für das Volk das Beste ist", sagte der Politologe Marko Lovec von der Laibacher Fakultät für Sozialwissenschaften gegenüber APA auf die Frage, ob die Demokratie in Slowenien gefährdet sei. Um seine politische Position zu stärken, hat sich Jansa immer mehr rechts positioniert, erklärte Lovec. Der langjährige Politiker lehnte sich dabei an seinen engen Verbündeten, den ungarischen Premier Viktor Orban an. Dies spiegelte sich zuletzt in der Positionierung Sloweniens innerhalb der EU wieder: Slowenien, das sich bisher stets zum "Kerneuropa" zählte, stellte sich im Streit um das EU-Budget an die Seite von Ungarn und Polen.

Nach zehn Monaten zog nun die kleinste der vier Koalitionsparteien, die Pensionistenpartei (DeSUS), die Reißleine und trat aus der Regierung aus. "Wir wollen keine Orbanisierung Sloweniens", begründete der langjährige frühere Außenminister Karl Erjavec den Schritt, der eine Regierungskrise mit ungewissen Ausgang auslöste. Erjavec hatte erst vor wenigen Tagen ein Comeback als Parteichef geschafft; den Regierungsdeal mit Jansa hatte seine über eine Korruptionsaffäre gestolperte Vorgängerin geschlossen. Nun will DeSUS zusammen mit vier linken und liberalen Oppositionsparteien, die sich zur "Koalition des Verfassungsbogens" (KUL-Koalition auf Slowenisch) zusammengeschlossen haben, Jansa mit einem konstruktiven Misstrauensvotum stürzen. Vorerst fehlen den Gegnern Jansas aber noch die Stimmen dafür.

Die politische Ungewissheit kommt für Slowenien zur Unzeit. Schließlich zählt das Zwei-Millionen-Land zu den im Weltvergleich am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Staaten. 2.400 Menschenleben hat das Virus gefordert, was gemessen an der Bevölkerungszahl doppelt so viel ist wie in Österreich. Weil harte Einschränkungen die Neuinfektionen nicht sinken lassen, steigt die Unzufriedenheit der Bevölkerung. Während im Frühjahr die Regierung für ihren damals erfolgreichen Kampf gegen das Coronavirus noch gelobt wurde, sind heute laut den letzten Umfragen rund zwei Drittel der Slowenen mit ihrer Arbeit unzufrieden.

Da passt es wohl gut ins Bild, dass der traditionelle Staatsakt zum Jahrestag des Referendums heuer coronabedingt ausfällt. Gefeiert wird übrigens erst am 26. Dezember. Der "Tag der Selbstständigkeit der Einheit" ist jener Tag, an dem das Ergebnis der Volksabstimmung offiziell verkündet wurde.

Nicht ausfallen werden aber Appelle an den Geist des 23. Dezember 1990. Das Referendum sei in erster Linie wegen der lagerübergreifenden Zusammenarbeit erfolgreich gewesen, betonten die damaligen Akteure in Interviews zum Jubiläum. In seltener Einigkeit hatten damals Antikommunisten wie der junge Studentenführer Jansa und der postkommunistische Republikspräsident Milan Kucan für ein Ja geworben. An der damaligen Einigkeit solle sich die heutige Politik auch im Kampf gegen das Coronavirus ein Beispiel nehmen, hieß es.