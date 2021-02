Kritik an oö. Raumordnung nach Umwidmung im Almtal

Grüne vermuten Weisung - LR Achleitner: Umwidmung rechtmäßig

Die oö. Grünen kritisieren die Umwidmung eines rund 13.000 Quadratmeter großen Grünlandareals in Scharnstein im Almtal und sehen darin ihre Kritik, wonach das neue Raumordnungsgesetz zu schwammig sei, belegt. Das Land hat der Umwidmung nach anfänglichen Bedenken zugestimmt, Landessprecher und Landesrat Stefan Kaineder vermutet, dass dies auf Weisung des zuständigen ÖVP-Landesrats Markus Achleitner erfolgt sei. Dieser betonte die Rechtmäßigkeit der Umwidmung.

Die Umwidmung von Grünland auf Bauland war im Dezember 2019 vom Scharnsteiner Gemeinderat beschlossen worden. Im anschließenden Aufsichtsverfahren hätten die Fachabteilungen des Landes laut Kaineder aber Versagungsgründe festgestellt, weil die Umwidmung "im Widerspruch zu wesentlichen Zielen und Grundsätzen des Oö. Raumordnungsgesetzes" stehe - etwa, weil das Areal weit entfernt vom Hauptort und die Aufschließung unwirtschaftlich sei.

Im November 2020 sei die Umwidmung dann aber plötzlich von der Abteilung Raumordnung des Landes per Bescheid genehmigt worden - "aufgrund einer Interessensabwägung durch den Raumordnungsreferenten der Oö. Landesregierung", wie es darin hieß , so Kaineder in einer Pressekonferenz am Dienstag. Für ihn und seine Parteikollegin, Raumordnungssprecherin Ulrike Böker, legt das nahe, dass "Achleitner hier eine Weisung entgegen aller Einwände der Fachbeamten erteilt hat".

Achleitner konterte am Dienstagnachmittag, die Einwände gegen die Umwidmung seien von der Gemeinde behoben worden. Danach seien die Stellungnahmen der Wildbach und Lawinenverbauung, der Abteilungen Wasserwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft sowie Naturschutz positiv ausgefallen - jene der Abteilung Raumordnung allerdings nicht. "Die Widmung (...) wurde fachgerecht bearbeitet und ist rechtmäßig", versicherte Achleitner in einer Aussendung.

In Scharnstein bestehe mangels verfügbaren Baugründen und Reserveflächen "ein öffentliches Interesse zur Baulandschaffung zur Sicherung von leistbarem Bauland für einheimische Jungfamilien, um Abwanderungstendenzen entgegenzuwirken", so Achleitner. Die nötige technische Infrastruktur und die Erreichbarkeit des öffentlichen Verkehrs seien gegeben, zudem sorge die Umwidmung für einen Lückenschluss zu bereits vorhandenem Bauland.

Die Grünen sehen ihre Kritik an der jüngst beschlossenen Novelle des Raumordnungsgesetzes bestätigt: Die Causa "steht stellvertretend für den schwammigen Umgang mit dem Bodenschutz. Während auf der politischen Bühne hehre Reden zum sorgsamen Umgang mit dem Boden geschwungen werden, wird in den Gemeinden kräftig umgewidmet", monierte Kaineder. Kritiker der Novelle hatten stets bemängelt, dass das Gesetz die in Sachen Boden- und Klimaschutz durchaus ehrgeizigen Ziele der zugrunde liegenden, aber nicht rechtsverbindlichen Raumordnungsstrategie des Landes nicht abbilde.