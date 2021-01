"Kritische Situation": Rios Olympia-Bürgermeister zurück im Amt

"Ich werde hart arbeiten, damit diese Stadt wieder funktioniert"

Der Olympia-Bürgermeister von Rio de Janeiro, Eduardo Paes, hat das Amt nach vier Jahren erneut angetreten. "Ich werde hart arbeiten, damit diese Stadt wieder funktioniert", schrieb er kurz nach Mitternacht am Neujahrstag auf Twitter und veröffentlichte Bilder von sich auf der berühmten Christus-Statue Rios.

"Die Situation in der Stadt ist kritisch", sagte Paes später am Freitag in seiner Antrittsrede. Er habe bereits 50 Dekrete erlassen, um Probleme unter anderem im Bildungs- und Gesundheitssystem sowie im öffentlichen Nahverkehr der südamerikanischen Metropole anzugehen.

Paes hatte Ende November eine Stichwahl gegen den Amtsinhaber Marcelo Crivella gewonnen. Crivella, ein evangelikaler Pastor und Verbündeter des Staatspräsidenten Jair Bolsonaro, wurde inzwischen wegen des Verdachts auf Korruption festgenommen. Auch Paes ist wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt. Dabei geht es unter anderem um Unregelmäßigkeiten beim Bau einer Sportanlage für die Olympischen Sommerspiele in Rio von 2016. Der konservative 51-Jährige war bereits von 2009 bis 2016 Bürgermeister der südamerikanischen Stadt.

Auch in São Paulo, der größten Stadt des Landes, trat am Neujahrstag ein neuer Bürgermeister sein Amt an: der Sozialdemokrat Bruno Covas. Bei den Kommunalwahlen im November war in allen der gut 5500 Gemeinden Brasiliens über Lokalverwaltungen abgestimmt worden. Das rechte Lager von Bolsonaro schnitt dabei schlecht ab.