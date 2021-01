Ein 39 Jahre alter Forstarbeiter aus Kroatien ist am Samstag in Maria Lankowitz im Bezirk Voitsberg bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei beim Fällen eines Baums vom Stamm an der Schulter getroffen worden. Der 39-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche sowie Kopf- und Oberkörperverletzungen. Ein Rettungshubschrauber nahm den Mann an Bord und flog ihn ins Landeskrankenhaus nach Graz.