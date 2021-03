Kroatien 2020 mit historischem Wirtschaftseinbruch

Rezession in Kroatien vertieft - BIP-Rückgang im 2. Quartal um 2,1 % Die Rezession in Kroatien hat sich im zweiten Quartal weiter vertieft: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist nach einer ersten Schätzung des Statistikamtes um 2,1 Prozent im Jahresvergleich geschrumpft. Dies sei der größte Rückgang in den letzten zwei Jahren, auch wenn ein noch stärkeres Schrumpfen der Wirtschaft erwartet wurde. Im ersten Quartal 2012 war das BIP um 1,3 Prozent gesunken, berichtete die kroatische Nachrichtenagentur Hina.