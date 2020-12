Kroatien für Ausschließliche Wirtschaftszone in der Adria

Regierung in Zagreb gibt grünes Licht für Ausrufung - Bestätigung im Parlament am Donnerstag - Kroatien und Italien sollen ihre AWK formell im Jänner erklären

Kroatiens Regierung hat am Montag grünes Licht für die Ausrufung der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) in der Adria gegeben. Kroatien und Italien planen im Einvernehmen, ihre AWZ zu errichten; Zagreb will die Entscheidung noch diese Woche im Parlament bestätigen. Die Abstimmung soll am Donnerstag stattfinden, berichteten kroatische Medien.

Die beiden Länder werden laut Ankündigung des kroatischen Außenministers Gordan Grlic Radman ihre AWZ im Jänner kommenden Jahres formell erklären. Der Minister hat sich bereits Anfang Dezember mit seinem italienischen Amtskollegen Luigi Di Maio darauf geeinigt, Gespräche über die Abgrenzung der beiden Zonen aufzunehmen. Deren Errichtung wurde in erster Linie mit dem Umweltschutz begründet.

Den Gesprächen hat sich kurz vor der Errichtung der beiden AWZ auch Slowenien angeschlossen, das in der Oberen Adria an die beiden Länder angrenzt. Am kommenden Samstag werden in Venedig die Außenminister der drei Anrainerländer zu diesem Thema zusammentreffen. Slowenien sei aufgrund von "gutem Willen" der beiden Nachbarländer und "gerade wegen unseres Rufes" zum Dialog hinzugezogen worden, sagte der slowenische Premier Janez Jansa am Montag bei der Fragestunde im Parlament. Er reagierte damit auf Kritik der Opposition, die der Regierung vorgeworfen hat, in diesem Fall verschlafen zu haben.

Durch die Errichtung der italienischen und kroatischen AWZ wird es in der nördlichen Adria laut slowenischen Medien keine internationalen Gewässer mehr geben, weshalb Nachteile für slowenische Fischer befürchtet werden. Man hoffe nun, dass Slowenien mit Italien und Kroatien eine Ausnahme aushandeln wird, womit die Fischer die Gebiete, wo sie bisher im offenen Meer fischen konnten, weiterhin nützen können.

Aus Sicht Sloweniens ist die italienische AWZ unumstritten, weil die gemeinsame Grenze bereits festgelegt ist. Bei der kroatischen Zone stellt sich hingegen die Frage, wie sie sich auf die slowenisch-kroatische Seegrenze auswirken wird. Slowenien sieht die Grenzlinie in der Adria-Bucht von Piran mit dem Schiedsurteil aus 2017 gezogen, Kroatien erkennt den Schiedsspruch und damit die neue Grenze allerdings nicht an. Laut dem slowenischen Rechtsexperten Marko Pavliha könnte sich die kroatische AWZ bis in das Gebiet ausstrecken, das mit dem Schiedsspruch als Zugang Sloweniens zum offenen Meer festgelegt wurde. Deswegen betonte Pavliha gegenüber der Nachrichtenagentur STA, dass Kroatien zuerst mit Slowenien eine Einigung über die Umsetzung des Schiedsurteils zum Grenzverlauf erzielen und erst danach seine Rechte auf See erweitern sollte.

Kroatien hat bereits 2003 eine Umwelt- und Fischereischutzzone erklärt, in der laut kroatischen Medienberichten fast alle Elemente bereits beinhaltet sind. Dieser Schritt wurde vor allem von den unmittelbar betroffenen Anrainerstaaten Italien und Slowenien bekämpft. Im Jahr 2008 dehnte Kroatien die Zone auch auf die EU-Staaten aus, was zum Stillstand in den Beitrittsverhandlungen führte, woraufhin das Parlament in Zagreb noch im selben Jahr beschloss, die Zone nicht auf EU-Staaten anzuwenden. Kroatien trat der EU erst 2013 bei.