Kroatien: Gedenkzug in Vukovar findet trotz Corona statt

Nächste Woche dürfen bis zu 500 Menschen an der Erinnerungskolone teilnehmen - Krisenstab führte Ausnahme ein - Ärzte und Teil der Opposition kritisch

Trotz Corona-Pandemie wird in Kroatien nächste Woche der Gedenktag für die Opfer von Vukovar abgehalten. Bis zu 500 Menschen dürfen am kommenden Mittwoch an dem traditionellen Gedenkzug durch die ostslawonische Stadt teilnehmen, berichteten die Medien. Der nationale Corona-Krisenstab hat Versammlungseinschränkungen für Veranstaltungen bei Staatsfeiertagen nämlich aufgehoben, was angesichts der schlechten epidemiologischen Lage in dem Land für Kritik sorgte.

Nach den geltenden Corona-Regeln sind in Kroatien die Menschenversammlungen auf höchstens 50 Personen beschränkt. Im Fall des Gedenktags von Vukova wird eine Ausnahme zugelassen, die erst am Montag beschlossen wurde. Bis zu 500 Teilnehmer werden unter kontrollierten Bedingungen an dem Gedenkzug teilnehmen dürfen: sie können sich in Gruppen von 25 Personen mit ausreichenden Distanz durch die Stadt bewegen, wobei sie Schutzmasken tragen müssen, hieß es.

Die Entscheidung, eine Massenversammlung inmitten der Pandemie zuzulassen, wurde von kroatischen Ärzten als "Heuchlerei" kritisiert. Aus dem Verband von Krankenhausärzten (HUBOL) hieß es, dass die Epidemie in Kroatien bereits außer Kontrolle geraten sei, weshalb es strengere Maßnahmen brauchen würde und keine großen Versammlungen zuzulassen wären. Der bekannte Forscher Ivan Djikic von der Frankfurter Goethe-Universität appellierte an die Regierung, aus gesundheitlichen Gründen auf den Gedenkzug zu verzichten und stattdessen einen virtuellen Gedenktag abzuhalten.

Ein Teil der links- und liberalgerichteten Opposition zeigte sich ebenfalls kritisch. Die Regierung werde Kriegsopfern gedenken, indem die Gesundheit und das Leben der Stadtbewohner von Vukovar gefährdet würden, kritisierte die bürgerlich-liberale Allianz GLAS ("Stimme"). Die Plattform "Mozemo" von dem links-grünen Block betonte, dass man in einer Situation mit tausenden Neuinfektionen und 35 bis 40 Todesfällen pro Tag der Gesundheit Priorität einräumen sollte. "Die Maßnahmen des Krisenstabs dürfen nicht willkürlich und politisch opportunistisch sein, weil das zusätzlich das Vertrauen in die Institutionen schwächt", hieß es.

Auch in den Medien wurde die Ausnahme kritisiert: "Es hat sich erneut bestätigt, dass der Krisenstab die Entscheidungen auf politischen und nicht auf epidemiologischen Kriterien basiert", kommentierte das Nachrichtenportal "Index".

Veteranenminister Tomo Medved verteidigte die Ausnahme für Vukovar in Hinblick auf den wichtigen Platz, den die Stadt in der kroatischen Geschichte einnimmt. "Es ist unsere Pflicht, den Opfern von Vukovar und Skabrnja und dem Leiden im Heimatkrieg zu gedenken", sagte er am Dienstagabend im kroatischen Fernsehen. Die Gedenkfeier sei optimal organisiert worden, sodass die Gesundheit der Teilnehmer berücksichtigt werde, argumentierte er.

In den vergangenen Jahren haben zehntausende Menschen an dem Gedenkzug durch die Stadt teilgenommen. In dem Umzug, der traditionell auf einem rund 5,5 Kilometer langen Weg vom Vukovarer Krankenhaus zu der Gedenkstätte am Rande der Stadt verläuft, marschierte regelmäßig auch die kroatische Staatsspitze mit.

Der "Gedenktag für die Opfer des Heimatkrieges und die Opfer von Vukovar und Skabrnja" wird nach einer Entscheidung des Parlaments heuer erstmals als Staatsfeiertag begangen. Am 18. November 1991 war Vukovar nach knapp dreimonatiger Belagerung durch die jugoslawische Armee und serbische Milizen gefallen. Die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Laut kroatischen Quellen wurden während der Belagerung mehr als 3.000 kroatische Soldaten und Zivilisten getötet, noch heute werden rund 300 Bewohner vermisst. Als größtes Kriegsverbrechen gilt die Ermordung von etwa 200 Menschen, die von serbischen Truppen unmittelbar nach dem Fall der Stadt aus dem Krankenhaus auf die Schweinefarm Ovcara gebracht und getötet wurden.