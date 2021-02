Kroatien lockert Corona-Restriktionen

Lokale dürfen Getränke und Speisen zum Mitnehmen verkaufen - Casinos, Wettbüros, Fitnesszentren, Indoor-Kinderspielplätze sperren wieder auf

In Kroatien gelten seit heute, Montag, leichte Lockerungen der Corona-Restriktionen. Bars, Cafes und Restaurants dürfen wieder Getränke und Speisen zum Mitnehmen verkaufen, Kunden dürfen sich jedoch nicht vor den Lokalen aufhalten. Casinos, Wettbüros und Spielhallen dürfen wieder aufsperren, werden aber nicht im ganzen Land geöffnet. Auch Fitnesszentren und Indoor-Kinderspielplätze dürfen öffnen.

In zwei Regionen, Istrien und Primorje-Gorski Kotar (Kvarner Bucht), wurde die Öffnung von Casinos und Wettbüros auf Vorschlag des lokalen Zivilschutzstabs um eine Woche verschoben, berichteten kroatische Medien. Die beiden Küstenregionen haben im Vergleich zum Rest des Landes eine günstige epidemiologische Lage.

In der Gastronomie werden die aktuellen Lockerungen als ungenügend empfunden. Ohne dass zumindest auch die Terrassen bzw. Außenflächen geöffnet werden, lohne es sich unter derzeitigen Bedingungen nicht zu arbeiten, hieß es laut Medien. Anfang des Monats haben in Zagreb tausende Kleinunternehmer, vor allem aus der Gastronomiebranche, gegen die Restriktionen protestiert. Die Gastronomie war in Kroatien seit Dezember geschlossen.