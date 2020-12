Kroatiens Parlament billigt Ausschließliche Wirtschaftszone in Adria

Formelle Erklärung mit Italien im Jänner - Trilaterales Treffen mit Slowenien am Samstag

Das kroatische Parlament hat am Freitag die Ausrufung der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) in der Adria gebilligt. Mit 129 Stimmen dafür und einer enthaltender Stimme wurde die Entscheidung bestätigt, berichtete die kroatische Nachrichtenagentur HINA. Formell sollen Kroatien und Italien gemeinsam ihre AWZ im Jänner erklären.

"Mit der Errichtung der AWZ werden wir den höchstmöglichen Rechtsschutz für die Adria gewähren", sagte der kroatische Außenminister Gordan Grlic Radman im Parlament.

Am morgigen Samstag treffen die Außenminister Kroatiens, Italiens und Sloweniens in Triest zusammen. Die drei Anrainerstaaten werden eine gemeinsame Erklärung über die Adria unterzeichnen, wie Radman gegenüber der slowenischen Nachrichtenagentur STA ankündigte, ohne auf Details einzugehen. Die Minister sollen ein zweites Mal im Jänner zusammentreffen, bevor Kroatien und Italien ihre AWZ ausrufen werden.

Slowenien, dass die Errichtung der AWZ vonseiten Kroatiens und Italiens nicht beeinflussen kann, kündigte an, die eigenen Interessen und Rechte schützen zu wollen. Die Tatsache, dass Ljubljana von den Nachbarländern in die Gespräche einbezogen wurde, wird im slowenischen Außenministerium als Anerkennung slowenischer Interessen gedeutet.

Das Außenamt in Ljubljana wies Bedenken über mögliche negative Folgen für Slowenien wegen der Errichtung der beiden Zonen, wodurch es in der nördlichen Adria keine internationalen Gewässer mehr geben wird, ab. Weder slowenische Fischer noch der Zugang zum slowenischen Hafen Koper werden dadurch beeinflusst werden, hieß es.

Keine Auswirkungen erwartet Ljubljana auch auf die slowenisch-kroatisch Grenzfrage. Im Jahr 2017 wurde die Grenzlinie in der Adria-Bucht von Piran mit einem Schiedsurteil gezogen, das Kroatien allerdings nicht anerkennt. Der Schiedsspruch legte den Zugang Sloweniens zum offenen Meer fest. Wie das slowenische Außenamt anmerkte, ließ das Urteil aber auch die Möglichkeit zu, dass es in der Adria keine Hohe See mehr geben wird, sobald andere Länder ihre Ausschließlichen Wirtschaftszonen errichten.

Kroatien hat bereits 2003 eine Umwelt- und Fischereischutzzone erklärt, in der fast alle Elemente der AWZ bereits beinhaltet sind. In der eigenen AWZ wird es nun zusätzlich auch Wasser, Strömung und Wind zur Energieerzeugung ausbeuten sowie künstliche Insel bauen können.