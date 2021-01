Kroatiens Tourismus im Corona-Jahr stark eingebrochen

Im 2020 besuchten 7,8 Millionen Touristen das Adrialand - Das entspricht nur 37 Prozent der Ankünfte vom 2019 - Halb so viele Übernachtungen wie im Jahr davor

Der Tourismus in Kroatien ist im Corona-Jahr stark eingebrochen. Im Gesamtjahr 2020 haben 7,8 Millionen Touristen Urlaub in dem Adrialand gemacht. Das entspricht 37 Prozent der Ankünfte im Rekordjahr 2019, teilte der kroatische Tourismusverband (HTZ) mit. Es wurden 54,4 Millionen Übernachtungen verzeichnet, nur halb so viele wie im Jahr davor.

Ausländische Touristen waren im Vorjahr für 43,1 Millionen Nächtigungen verantwortlich, was 45 Prozent der Übernachtungen vom 2019 entspricht. Inländische Gäste generierten 11,3 Millionen Übernachtungen, womit 82 Prozent des Resultates vom Jahr davor erreicht wurde.

"Trotz der Pandemie und der Herausforderungen können wir mit den Resultaten im Jahr 2020 zufrieden sein", sagte Tourismusministerin Nikolina Brnjac laut der Mitteilung. Die Zahlen seien ein Beweis dafür, dass sich die Tourismusbranche auf die neue Umstände schnell und gut angepasst habe, betonte sie. Kroatien sei wegen seiner epidemiologisch günstigen Lage als eine sichere Destination erkannt worden, was man auch im Jahr 2021 weiterverfolgen werde, fügte die Ministerin hinzu.

Die meisten Übernachtungen aus dem Ausland entfielen auf die Deutschen (12,7 Mio.). Es folgten Slowenen (8,3 Mio.), Touristen aus Polen (4,6 Mio.), Tschechien (3,5 Mio.) und Österreich (2,5 Mio.), geht aus den Daten des Registrierungssystems für Touristen, eVisitor, hervor.