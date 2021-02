Kroatische Kleinunternehmer protestierten gegen Corona-Schließungen

Mehrere tausend Menschen beim der Demo in Zagreb gegen - Gastronomie und Fitnesszentren bangen um Existenz - Innenminister fehlt Verständnis: "Haben die liberalsten Maßnahmen der EU"

Tausende Menschen haben am Mittwoch in Zagreb gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung protestiert. Die Teilnehmer der von Kleinunternehmern organisierten Kundgebung waren teilweise aus anderen Landesteilen zur Kundgebung auf dem zentralen Ban-Jelacic-Platz angereist. "Lasst uns arbeiten" und "Es reicht", stand auf den Transparenten. Gefordert wurde auch Rücktritt von Wirtschaftsminister Tomislav Coric.

Der Unternehmensverband "Stimme der Unternehmer", der zum Protest aufgerufen hat, kritisiert die Corona-Maßnahmen als diskriminierend gegenüber bestimmten Wirtschaftsbereichen wie der Gastronomie oder von Fitnesscentern. Die Unternehmer, deren Betriebe wegen der Pandemie geschlossen werden müssen, fordern die Aufhebung von Restriktionen und weisen darauf hin, dass Shoppingzentren oder Thermalbäder offen seien und etwa Bäckereien Kaffee verkaufen würden, während die Cafés geschlossen sind.

Die Kleinunternehmen kritisieren die staatlichen Corona-Hilfe als inadäquat. Laut Medienberichten gibt es oft auch Beschwerden, dass die Zahlungen mit monatelangen Verspätungen eintreffen. Betriebe, die wegen der Pandemie geschlossen werden müssen, bekommen vom Staat eine Entgeltzahlung für jeden Beschäftigten in der Höhe von 4000 Kuna (527,57 Euro) sowie die Fixkosten gedeckt. Der Verband verlangt unterdessen staatliche Hilfe auch für jene Betriebe, die formell zwar offen sind, aber wegen der Pandemie enorme Einnahmeverluste haben, wie etwa die Veranstaltungs- oder Reisebranche.

Die Unzufriedenheit der Unternehmer, die wegen der Schließung ihre Existenz bedroht sehen, erreichte Anfang dieser Woche einen Höhepunkt, als ein Fitnesssalonbesitzer in Zagreb festgenommen wurde, nachdem er aus Protest sein Geschäft geöffnet hat. Medienberichten zufolge drohen ihm bis zu zwei Jahre Haft. Auch über 100 Cafés in Zagreb hatten ursprünglich für Montag eine ähnliche Protestaktion geplant, verzichteten dann aber wegen der möglichen drastischen Konsequenzen auf eine Öffnung.

Gastronomie und Fitnesszentren sind in Kroatien seit Dezember zu. Aus dem Corona-Krisenstab hieß es am Mittwoch, dass es derzeit noch keine Lockerung der Maßnahmen geben könne. Die ersten Lockerungen seien abhängig von der epidemiologischen Lage für Mitte Februar geplant. Innenminister Davor Bozinovic wies die Kritik als unberechtigt zurück. "Es ist eine unwirkliche Situation, dass wir kritisiert werden, wenn Kroatien die liberalsten epidemiologischen Maßnahmen in der EU hat", sagte er laut Nachrichtenagentur Hina.