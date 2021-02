Kronehit klagt Marktforschungsinstitut GfK wegen Radiotest

Marktforscher GfK sieht neue Chancen im Internet Die Analyse von Internet-Netzwerken wie Facebook oder YouTube rückt bei Deutschlands führendem Marktforscher GfK zunehmend in den Blickpunkt. "Da ergeben sich ganz neue Geschäftschancen", sagte GfK-Vorstandschef Klaus Wübbenhorst in Nürnberg. Nach einem Umsatz- und Ergebnisknick 2009 will die weltweite Nummer vier der Branche in diesem Jahr wieder zulegen.