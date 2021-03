KTM startet Batterie-Konsortium mit Piaggio, Honda und Yamaha

KTM in den ersten drei Quartalen mit kräftigem Absatzplus Der oberösterreichische Motorradhersteller KTM AG hat in den ersten drei Quartalen 2012 ein kräftiges Absatzplus eingefahren. Die Zahl der weltweit verkauften Motorräder sei um 33 Prozent auf 79.117 Stück gestiegen, teilte das Unternehmen mit. In den Zahlen enthalten sind auch die seit April in Indien von Partner Bajaj verkauften "Duke 200". In Europa waren die Verkäufe um 12 Prozent rückläufig. Der Marktanteil von KTM auf dem europäischen Markt liegt bei 7,3 Prozent.