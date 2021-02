Kuba warnt Kolumbien vor Anschlag der ELN-Guerilla

Bogota als mögliches Ziel

In einem ungewöhnlichen Schritt hat die kubanische Regierung vor einem möglichen Anschlag der linken Guerillaorganisation ELN in Kolumbien gewarnt. "Die Regierung hat eine Mitteilung des kubanischen Botschafters in Kolumbien über einen mutmaßlichen geplanten Anschlag der ELN erhalten", sagte Verteidigungsminister Diego Molano am Montag. Zuvor hatte die Zeitung "El Tiempo" bereits über die Warnung berichtet.

Demnach soll die ELN in den kommenden Tagen einen Anschlag in der Hauptstadt Bogotá planen. Bisher stand die kommunistische Führung Kubas den kolumbianischen Rebellen stets wohlwollend gegenüber. Teile der ELN-Führung halten sich immer wieder in Havanna auf. Die kolumbianische Regierung, die USA und die Europäische Union stufen die ELN als terroristische Vereinigung ein.

Die marxistisch-leninistische Nationale Befreiungsarmee (ELN) hat rund 2000 Kämpfer. Sie verübt vor allem im Osten Kolumbiens Anschläge und nimmt Geiseln. Nach einem Bombenanschlag mit 22 Toten auf eine Polizeiakademie in Bogotá vor zwei Jahren brach die Regierung die Friedensgespräche mit der Guerillaorganisation ab.