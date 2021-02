Kubanischer Dissident nach zehn Stunden wieder auf freiem Fuß

José Daniel Ferrer leitet Oppositionellengruppe Unpacu

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Ferrer nach zehn Stunden wieder freigelassen ---------------------------------------------------------------------

Der prominente kubanische Dissident José Daniel Ferrer ist Unterstützern zufolge am Samstag nach zehn Stunden in Polizeigewahrsam wieder freigelassen worden. In einem Video auf der Online-Plattform Youtube kritisierte der Oppositionelle seine "gewalttätige und willkürliche Festnahme".

Am Freitag hatten Unterstützer mitgeteilt, dass Ferrer in seinem Haus in Santiago de Cuba festgenommen worden sei. Er stand zuletzt unter Hausarrest. Die Polizei habe den Chef der Oppositionellengruppe Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) "willkürlich verhaftet", sagte Ferrers Vertrauter Zaqueo Baez der Nachrichtenagentur AFP. Demnach drangen Beamte in sein Haus ein und führten den Oppositionellen durch die Hintertür ab.

Ferrers Haus ist zugleich der Sitz von Unpacu. Auf der Fassade des Gebäudes steht der Schriftzug "Patria y vida" (Vaterland und Leben), der Titel eines beliebten Protest-Rap-Songs gegen die kommunistische Regierung Kubas.

Ferrer war 2003 verhaftet worden, nachdem er Proteste für demokratische Reformen angeführt hatte. Auf Druck der katholischen Kirche wurde er 2011 freigelassen. In der Folge gründete er die Gruppe Unpacu. Zwischen März 2019 und April 2020 saßen Ferrer und drei weitere Mitglieder der Organisation erneut Haftstrafen ab. Die Strafen wurden schließlich aber in mehrjährige Hausarreste umgewandelt.