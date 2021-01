Küchenbrand in Vorarlberg - Bewohner ins Spital eingeliefert

Hatte Zigarettenasche in Mistkübel entsorgt

In einem Mistkübel entsorgte Zigarettenasche hat am Sonntagabend in Ludesch (Bez. Bludenz) einen Küchenbrand ausgelöst. Nachdem er die Asche in den Mülleimer gekippt hatte, legte sich der Wohnungsinhaber schlafen, informierte die Polizei. Ein Nachbar bemerkte den inzwischen entstandenen Brand und ging mit einem Feuerlöscher gegen die Flammen vor. Der Wohnungsinhaber wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer entwickelte sich kurz vor 21.30 Uhr, die vom Nachbarn alarmierte Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen aus. Die Polizei sprach von einer starken Beschädigung der Küche, die Wohnung ist derzeit nicht benutzbar.