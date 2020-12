Künftiger "Second Gentleman" Doug Emhoff wird Jura-Gastdozent

Gatte von Kamala Harris bekommt Lehrauftrag an Georgetown-Universität

Der Ehemann der gewählten US-Vizepräsidentin Kamala Harris, der künftige "Second Gentleman" Doug Emhoff, wird Gastdozent an der renommierten Georgetown-Universität. Der 56-jährige Anwalt wird an der Hochschule in der Hauptstadt Washington unter anderem über Rechtsstreitigkeiten in der Unterhaltungsbranche dozieren, wie die Juristische Fakultät am Donnerstag mitteilte. Dekan William Treanor würdigte Emhoff als einen der führenden US-Anwälte im Bereich des geistigen Eigentums.

Der auf Medien, Sport und die Unterhaltungsbranche spezialisierte Emhoff, der seinen Job bei der Anwaltskanzlei DLA Piper während des Präsidentschaftswahlkampfes auf Eis gelegt hatte, zeigte sich erfreut über die Berufung. "Ich will schon seit langem unterrichten und der nächsten Generation junger Anwälte dienen", erklärte der Jurist.

Harris wird am 20. Jänner als erste Vizepräsidentin der US-Geschichte vereidigt. Ihr Ehemann Douglas - kurz Doug - Emhoff wird folglich der erste "Second Gentleman" der Geschichte. Das Paar ist seit 2014 verheiratet.

Auch die Ehefrau des künftigen Präsidenten Joe Biden, Jill, will sich künftig nicht auf ihre Rolle als First Lady beschränken: Die 69-Jährige will weiterhin an einem Community College unterrichten, einer Art Zwischenstufe zwischen Schule und Universität. "Dr. Biden" wird damit die erste Präsidentengattin, die neben ihren Verpflichtungen als First Lady einer geregelten Arbeit nachgeht.