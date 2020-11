Künftiger US-Außenminister Blinken mit Ungarn- und Soros-Bezug

Blinkens Vater war Botschafter in Budapest und finanziert CEU-Archiv - Mutter mit ungarischen Vorfahren, Stiefmutter ungarische Holocaust-Überlebende - Mit Katholikin verheiratet

Der künftige US-Außenminister Antony Blinken hat einen starken familiären Bezug zu Mitteleuropa. Die Vorfahren seiner Mutter Judith waren ungarische Juden, seine Stiefmutter Vera ist eine ungarische Holocaust-Überlebende. Blinkens Vater Donald war von 1994 bis 1998 US-Botschafter in Budapest und hat auch enge Kontakte zu den Organisationen des ungarischstämmigen US-Investors George Soros, etwa als emeritiertes Mitglied im Kuratorium der Central European University (CEU).

Donald und Vera Blinken finanzierten das "Open Society Archive" der CEU, das sich auch nach dem Umzug der Universität nach Wien in der ungarischen Hauptstadt befindet, berichtete die Internetseite "Hungary Today". Antony Blinkens Großvater väterlicherseits war im Jahr 1904 als Jude aus Kiew in die USA emigriert und heiratete dort in eine deutsch-jüdische Familie ein, die zwei Jahrzehnte zuvor den Weg über den Atlantik angetreten hatte.

Blinkens Ehefrau Evan Maureen Ryan hat übrigens ebenso wie der künftige US-Präsident Joe Biden irisch-katholische Wurzeln. Die beiden Spitzendiplomaten heirateten im Jahr 2002 in einer katholischen Kirche in Washington und der Leitung eines Priesters und eines Rabbi.