Künstler Anselm Kiefer: "Frauen sind uns Männern überlegen"

Ältere Männer halten sich für bessere Tänzer Männer in fortgeschrittenem Alter halten sich auf dem Tanzparkett für wesentlich besser als jüngere Männer. Bei den Frauen ist es umgekehrt: Sie vertrauen ihren Tanzkünsten in zunehmendem Alter immer weniger. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Universität Hertfordshire hervor.