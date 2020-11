Künstler Eliasson: Kinder müssen Mitgestalter der Zukunft werden

Appell des Künstlers zum Weltkindertag am 20. November

Der in Berlin lebende dänisch-isländische Künstler Ólafur Elíasson fordert mit Blick auf den Weltkindertag an diesem Freitag mehr Einfluss der jungen Generation auf politische Entscheidungen. "Der Weltkindertag ist eine Erinnerung für uns alle, den Kindern zu zeigen - auch durch unsere Handlungen - dass ihre Ansichten bei der Gestaltung unserer Zukunft sehr berechtigt und dringend notwendig sind", sagte Eliasson in einer Mitteilung.

"Sie müssen zu Mitgestaltern unserer Zukunft werden." Der international gefeierte Eliasson hat für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft die interaktive Kunstplattform "Earth Speakr" geschaffen. Die App wurde nach Angaben der Organisatoren seit dem Start im Juli mehr als 250.000 Mal heruntergeladen. Das Online-Kunstwerk begleitet in 25 Sprachen den kulturellen Teil der EU-Ratspräsidentschaft.