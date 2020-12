Küstenwache in Malaysia beschlagnahmte über zwei Tonnen Crystal Meth

Säcke mit Drogen waren als chinesischer Tee getarnt - Seit Jahren kein so großer Fund

In Malaysia hat die Küstenwache eine Rekordmenge an Crystal Meth beschlagnahmt. Es seien 2,12 Tonnen der Droge auf einem Boot im Norden des Landes gefunden worden, sagte der Behördenchef Zubil Mat Som am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. "Es ist die größte Beschlagnahmung in der 15-jährigen Geschichte der Küstenwache."

Es sei am Mittwoch zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Küstenwache und einem verdächtigten Boot vor der Insel Penang gekommen. Dabei sei ein 26-jähriger Verdächtiger festgenommen worden. Bei der Überprüfung des Bootes seien 130 Säcke Metamphetamin gefunden worden - getarnt als chinesischer Tee.

Die Drogen haben nach Angaben der Küstenwache einen Verkaufswert von mehr als 21 Millionen Euro. Es werde vermutet, dass die abgefangene Sendung über das sogenannte Goldenes Dreieck in der Grenzregion zwischen Myanmar, Laos und dem Norden Thailands geschmuggelt wurde und für die Nachbarländer bestimmt war. Dort könnten Dealer höhere Preise als in Malaysia erzielen.

Das Goldene Dreieck ist einer der wichtigsten Drogenumschlagplätze Asiens. In Malaysia sehen die Gesetze die Todesstrafe für verurteilte Drogenschmuggler vor.