Kultur-Lockdown - Andrea Mayer: "Der Tag X wird kommen"

Staatssekretärin: "Ich verstehe, dass die Planung des Unplanbaren erwartet wird" - Tests zumindest bis Frühsommer "eine gute Möglichkeit, Veranstaltungen stattfinden zu lassen" - BILD

Kurz nachdem sie auf einer Regierungs-Pressekonferenz einbekannte, dass die Lockdown-Verlängerung einen "weiteren Rückschlag" für die österreichische Kunst- und Kulturszene bedeute, gab Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) der APA das erste Interview nach Bekanntgabe der neuen Maßnahmen. Kommunikationsprobleme sieht sie nicht, die Pandemie mache allerdings ein "Herstellen von Planungssicherheit nur sehr schwer möglich".

APA: Frau Staatssekretärin, die von Vizekanzler Kogler im Dezember versprochene "Planungssicherheit" war zuletzt in der Kulturbranche der umstrittenste Begriff. Nun heißt es, Veranstaltungen sind bis Ende Februar nicht möglich, bis Mitte Februar wird evaluiert, ob Anfang März aufgesperrt werden kann. Alles wie gehabt. Wo ist da die Planungssicherheit?

Andrea Mayer: Ich verstehe, dass die Planung des Unplanbaren erwartet wird, und ich würde mir das selber auch wünschen. Aber die letzten Tage zeigen, dass das Herstellen von Planungssicherheit nur sehr schwer möglich ist. Man muss einfach schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Jetzt kommt mit der Virus-Mutation eine zusätzliche Erschwernis hinzu. Das macht die Sache nicht einfacher. Es nützt nichts: Es wird noch einige Zeit dauern, aber es wird der Tag X kommen. Ich kann nur anbieten, dass wir, wie schon bisher, mit den Kulturinstitutionen im Gespräch bleiben und uns über alles austauschen. Wir versuchen, wenigstens eine ökonomische Planungssicherheit herzustellen - damit wir niemanden auf diesem Weg durch die Krise verlieren.

APA: Dennoch ist der Unmut weiter groß, dass kein permanenter Austausch stattfindet. Auch in einer Videokonferenz am vergangenen Dienstag gab es teilweise andere Informationen als heute.

Mayer: Das sehe ich ganz anders. Wir bekommen sehr viele positive Rückmeldungen. Viele sind sehr froh, dass wir sehr direkt kommunizieren, dass wir alle ansprechbar sind. Wir bemühen uns nach Kräften, dem Kommunikationsbedürfnis nachzukommen. Diese Videokonferenz mit rund 20 Kulturmanagerinnen und -managern hat in einem sehr guten Klima stattgefunden. Der Vizekanzler hat dort gesagt, an ein Aufsperren ist frühestens Mitte Februar zu denken, heute wurde gesagt: Ende Februar. Das ist angepasst an den jeweiligen Stand der Pandemie. Ich möchte schon festhalten, dass das keine Fahrlässigkeit oder Bösartigkeit ist, sondern dass wir auf Sicht fahren. Wir haben auch nächste Woche wieder diverse Termine mit der Kulturbranche vereinbart. Das Wichtigste ist, dass es ökonomische Unterstützungsinstrumente sowohl für die gemeinnützigen als auch für die kommerziellen Kulturanbieter gibt, und, was besonders wichtig ist, für die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler. Die Maßnahmen für die Freischaffenden werden ja, wie heute angekündigt, bis Juni verlängert.

APA: Die Verhandlungen finden immer hinter verschlossenen Türen statt. Wie ist da das Standing von Kunst und Kultur? Hat sie dabei überhaupt etwas zu melden?

Mayer: Auf jeden Fall. Der Stellenwert von Kunst und Kultur in Österreich ist in der gesamten Bundesregierung verankert. Das sieht man auch an den Hilfsmaßnahmen und an den Versuchen, doch ein kulturelles Angebot in dieser schwierigen Zeit zu ermöglichen - etwa durch die Öffnung der Museen im Zuge der ersten Öffnungsschritte und ohne Eintrittstests.

APA: Die Gastronomie wollte keine Tests. Die Kulturbranche hat auf eine Gleichbehandlung gedrängt. Wie ist da Ihre Haltung?

Mayer: Ich habe immer deutlich gemacht, dass man die Kulturveranstaltungen in den Rahmenbedingungen nicht schlechter behandeln soll als die Gastronomie. Ich glaube, dass wir damit immer ganz gut gefahren sind.

APA: Diese Tests werden kommen. Glauben Sie, dass eine gemeinsame Regelung erarbeitet werden kann, die tatsächlich für alle gut umsetzbar ist?

Mayer: Darüber gibt es einen Austausch. Wir werden die näheren Bedingungen gemeinsam mit dem Gesundheitsressort ausarbeiten. Das Testen wird ja immer mehr in unseren Alltag integriert. Zentral ist, dass in Zusammenarbeit mit den Bundesländern flächendeckend und dauerhaft unkomplizierte Gratis-Testmöglichkeiten geschaffen werden. Ich glaube, dass es einfach möglich sein wird, zusätzlich zur Eintrittskarte ein Testergebnis zu kontrollieren. Auch Theaterdirektoren, die das am Anfang sehr kritisch gesehen haben, sehen das mittlerweile entspannter.

APA: In vielen Ländern, auch in zahlreichen deutschen Bundesländern geht man deutlich radikaler vor. Warum geht man in Österreich den Weg der kleinen Schritte?

Mayer: Die Kulturbranche ist in all ihrer Vielfalt auch bei diesem Thema abgebildet. Die einen sagen: Länger geschlossen bleiben! Die anderen sagen: Öffnen, sobald es irgendwie geht! Ich glaube, dass man auf die Pandemie-Entwicklung schauen und möglichst praxistaugliche Lösungen mit einem gewissen Vorlauf für die Häuser entwickeln muss.

APA: Der Burgtheaterdirektor sagt aber etwa, er braucht nicht zwei, sondern vier bis sechs Wochen Vorlauf.

Mayer: Wir werden das mit den Häusern zeitgerecht diskutieren und sicher zu einem guten Ergebnis kommen.

APA: Rechnen Sie mit einer Rückkehr zur Normalität noch in der regulären Spielsaison oder erst mit den Sommerfestspielen?

Mayer: Ich übe mich nicht sehr gerne in der Disziplin des Hellsehens. Ich glaube, dass über das Frühjahr und den Frühsommer die Tests eine gute Möglichkeit sind, Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Alles Weitere kann man zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen.

(Das Gespräch führte Wolfgang Huber-Lang/APA)

(B I L D A V I S O – Zahlreiche Bilder von Andrea Mayer sind im AOM abrufbar.)