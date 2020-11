Kultur-Lockdown: Auch Deutsches Theater verlegt Premiere ins Netz

"Der Zauberberg" wird am 20. November in einem Livestream aus dem leeren Haus gezeigt - Deutsche Schauspielhaus in Hamburg streamt künftig auch "Geistervorstellungen" aus dem Repertoire

Das Deutsche Theater in Berlin plant trotz Theaterschließung eine nächste Premiere. Sebastian Hartmanns Inszenierung von "Der Zauberberg" nach dem Roman von Thomas Mann soll am 20. November online in einem Livestream gezeigt werden. "Die Vorstellung findet auf der großen Bühne des Deutschen Theaters statt – ohne Publikum, aber mit mehreren Kameras", teilte das Haus, das ab 2023 von der jetzigen Grazer Schauspielhaus-Intendantin Iris Laufenberg geleitet wird, heute mit.

Der Stream ist im Anschluss an die Premiere bis Samstag, den 21. November, 19.30 Uhr auf der DT-Webseite verfügbar. Die analoge Premiere ist dann für Mitte Dezember geplant.

Gute Erfahrungen machte das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg mit dem Livestream seiner vor leerem Haus gespielten Premiere von "Geschichten aus dem Wiener Wald" am vergangenen Wochenende: 1.500 Zuschauer hätten die Inszenierung von Heike M. Goetze live an den heimischen Bildschirmen verfolgt, hieß es am Donnerstag. "Zwar mussten die Darsteller*innen auf den Sound des gespendeten Applauses verzichten, jedoch war die Resonanz in den sozialen Medien und in Form von Zuschriften überwältigend positiv." Das ermutige dazu, weitere live gespielte "Geistervorstellungen" aus dem Repertoire live zu zeigen. Geplant sei, die Teilnahme an den Livestreams "mittelfristig zu einem moderaten Preis anzubieten", der nächste Stream am Sonntag (15.11., 16 Uhr, Tschechovs "Ivanov" in einer Inszenierung von Intendantin Karin Beier) sei jedoch noch kostenlos.

(S E R V I C E - https://www.deutschestheater.de/digital/zauberberg-digital/; Anmeldung zu "Ivanov" am Deutschen Schauspielhaus bis Samstag 14.11., um 12 Uhr per Mail mit Vor- und Nachname an premiere@schauspielhaus.de / Betreff: LiveStream.)