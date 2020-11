Kultur-Lockdown - Büro für Weihnachtslieder Graz klingt erst ab 7.12.

Rund 30.000 Eintragungen zu Liedern, Gedichten, Notenblättern sowie Hirten- und Krippenspielen

Im 29. Jahr des Bestehens muss das Büro für Weihnachtslieder in Graz einen neuen Pfad der Vermittlung einschlagen: Der Lockdown macht die Zuckerstange unter den Angeboten, den persönlichen Kontakt, den Plausch oder gar das Vorsingen durch die Vermittlerinnen schwierig. Üblicherweise öffnet das Büro für Weihnachtslieder in der romantischen Grazer Sporgasse mit Start der Grazer Weihnachtsmärkte. Das wird im heurigen Advent erst am 7. Dezember möglich sein.

Der Advent der Veranstaltungen in der Innenstadt ist noch nicht ganz gesichert, weil von der Coronavirus-Infektionsentwicklung abhängig. Das wirkt sich auch auf die "Servicestelle für alle Fragen rund um Weihnachtslieder, -geschichten, -gedichte und -bräuche" aus. Sie öffnet ihre Pforten in der Sporgasse 23 im dritten Stock im Gebäude des Steirischen Heimatwerks erst am 7. Dezember, von Montag bis Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr und an Samstagen von 10.00 bis 17.00 Uhr. Weihnachtlicher Kehraus ist am letzten Adventsonntag, dem 22. Dezember.

Das Büro für Weihnachtslieder ist praktisch weltweit tätig und kundig - die Mitarbeiterinnen des steirischen Volksliedwerks helfen, wenn man einen Liedtext nicht kennt oder sich aus Kindheitstagen nur bruchstückhaft daran erinnern kann. Bei der Melodie helfen die Mitarbeiterinnen auch gerne persönlich stimmlich auf die Sprünge. Ebenso gibt es Auskünfte bei allen Fragen rund um Singen, Musizieren und weihnachtliche Bräuche, aber auch Gedichte.

Das Register der Weihnachtslieder und -geschichten des Steirischen Volksliedwerkes umfasst rund 30.000 Eintragungen. Diese reichen von einzelnen Weihnachtsliedern und Instrumentalnoten bis hin zu Geschichten und Gedichten sowie Hirten- und Krippenspielen. Neben alpenländischer Volksmusik sind auch fremdsprachige und volkstümliche Lieder, Spirituals, Popsongs und anderes zu erfahren.

(S E R V I C E - Telefonisch ist das "Büro für Weihnachtslieder unter der Nummer 0316 / 90 86 35-52 oder auch unter der Faxnummer 0316 / 90 86 35-55 erreichbar. Mails sind an weihnachtslieder@steirisches-volksliedwerk.at zu richten, im Internet unter http://www.steirisches-volksliedwerk.at )