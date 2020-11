Kultur-Lockdown: Deutsche Musiker spielen für Konzert-Crews

Digitales Benefiz-Festival für Menschen, die hinter den Kulissen in der Konzertbranche arbeiten

Joy Denalane, Peter Maffay und viele andere bekannte deutsche Musiker spielen ein digitales Benefiz-Festival für Menschen, die hinter den Kulissen in der Konzertbranche arbeiten. "Ziel der Veranstaltung ist es, sich für die Helfer einzusetzen, die Konzerte erst möglich machen und von der Krise getroffen sind", teilte der Veranstalter Live Nation am Mittwoch mit.

Unter anderem sind auch Die Fantastischen Vier, Milky Chance, Fritz Kalkbrenner, Adel Tawil und Rea Garvey beim Charity-Festival "#lauterwerden" dabei. Die Konzerte sollen am 12. und 13. Dezember im kostenlosen Livestream auf dem Telekom-Portal MagentaMusik 360 und bei MagentaTV zu sehen sein. Alle Künstler treten demnach ohne Gage auf, Musikfans können spenden. Die Erlöse gehen an den neu gegründeten Verein Crew Nation, der Solo-Selbstständige der Branche unterstützen will.