Kultur-Lockdown - Die Chronologie der Maßnahmen in Österreich

Vom Lockdown im März über die Zurücknahme der Maßnahmen im Sommer bis zur vorübergehenden Öffnung der Museen im Herbst und abermaligen Verschärfungen im Winter

179:111 stand es am Ende der Saison 2019/20, 53:82 steht es in der am 11. September begonnenen Spielzeit 2020/21 per Stichtag 24. Jänner. Das sind keine Spielergebnisse, sondern die im Burgtheater auf Bitte der APA erhobenen Verhältnisse von gespielten und aufgrund von Corona-Restriktionen nicht möglichen Spieltagen. Das Ergebnis der laufenden Saison wird sich aufgrund der neuen Lockdown-Verlängerung weiter verschlechtern. Bis Ende Februar kommen weitere 35 Schließtage hinzu.

Im Folgenden eine Chronologie der Anti-Covid-19-Maßnahmen in Österreich seit März und deren Auswirkungen auf den Kulturbetrieb.

3. März: Als erster Vorbote für das, was die Kulturbranche im weiteren Jahr 2020 erwartet, wird die von 12. bis 15. März geplante Leipziger Buchmesse abgesagt. Die Kunstmesse Tefaf in Maastricht trotz der drohenden Entwicklung, eröffnet am 7. März - und muss wegen der Pandemie am 11., vier Tage früher als geplant, schließen.

10. März: Die Regierung verkündet den ersten Lockdown. Als Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets gibt es auch massive Einschränkungen in der Kultur: Freiluftveranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit über 100 Gästen werden untersagt. Vorerst wird die Maßnahme bis Anfang April ausgesprochen. Noch am selben Abend sagen die Bundestheater und praktisch alle anderen großen Theater ihre Vorstellungen ab. Nebenspielstätten und kleinere Theater versuchen vorerst, ihren Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.

11. März: Die Bundesmuseen schließen mit sofortiger Wirkung. Einzelne Museen und Kunsthallen versuchen den Ausstellungsbetrieb mit Einschränkungen weiterzuführen.

12. März: Die Osterfestspiele Salzburg werden abgesagt. Das Festival hätte am 4. April begonnen.

27. März: Der ORF sagt die von 17. bis 21. Juni geplanten "44. Tage der deutschsprachigen Literatur" in Klagenfurt ab. Zunächst heißt es, dass der Bachmannpreis auch nicht virtuell stattfinden kann, was später aber revidiert wird. Die Veranstaltung findet schließlich vom 17. bis 21. Juni online statt.

6. April: Die Bundesregierung untersagt alle öffentlichen Veranstaltungen bis Ende Juni. Sämtliche Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser und noch offene Museen müssen schließen.

17. April: Die Bundesregierung kündigt nach der Teilöffnung von Geschäften an, dass ab Mitte Mai Museen und "Orte der Präsentation im künstlerisch-kulturellen Bereich" wieder öffnen können. Das geltende Verbot für Großveranstaltungen wie Stadtfeste oder Musikfestivals wird allerdings bis 31. August verlängert. Zahlreiche Museen kündigten daraufhin an, trotzdem erst mit Anfang Juli aufzusperren, da man für die ursprünglich avisierte Zeit der Schließung Renovierungsarbeiten beauftragt hatte. Nach und nach folgten jedoch immer mehr Zusagen, doch schon Mitte Mai bzw. Anfang Juni zu öffnen.

15. Mai: Die Bundesregierung stellt einen Stufenplan für die weitere Wiederaufnahme von Aktivitäten im Kulturbereich vor. Ab 29. Mai werden Indoor- wie Outdoorveranstaltungen mit bis zu 100 Besuchern möglich, ab 1. Juli bis zu 250 Besucher. Zum gleichen Zeitpunkt sollen auch die Kinos geöffnet werden. Mit 1. August werden Veranstaltungen bis 500 Besucher, bei Vorliegen eines speziellen Sicherheitskonzepts bis zu 1.000 Besucher erlaubt.

Kurz darauf geben die Salzburger Festspiele ein "Rumpfprogramm" von 1. bis 30. August bekannt, während die Bregenzer Festspiele ihre diesjährige Ausgabe absagen. Am selben Tag gibt Kunst- und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) nach heftiger Kritik ihren Rücktritt bekannt.

18. Mai: Andrea Mayer, Kabinettschefin von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, wird als neue Grüne Staatssekretärin für Kunst und Kultur eingesetzt.

25. Mai: Andrea Mayer und Kulturminister Werner Kogler (Grüne) geben weitere Lockerungen bekannt. Im Freien sind ab 1. Juli bis zu 500 Gäste erlaubt, ab 1. August sogar 750 respektive 1.250, wenn ein Sicherheitskonzept erstellt wurde. Dies gilt allerdings nur für Veranstaltungen mit fixen Sitzplätzen - ansonsten ist eine Obergrenze von 100 Personen festgelegt, weshalb große Festivals und Stehkonzerte nach wie vor nicht stattfinden können.

Sommer: Zahlreiche Veranstaltungen und auch die Salzburger Festspiele gehen über die Bühne.

14. September: Angesichts des wieder drastischen Anstiegs von Neuinfektionen wird eine verschärfte Maskenpflicht verordnet. Veranstaltungen werden auf 50 Besucher bei Indoorevents, im Freien auf 100 Zuschauer beschränkt, Kulturveranstaltungen sind davon ausgenommen, sofern ein Präventionskonzept vorliegt.

19. Oktober: Die nächste Verschärfung sieht vor, dass mit Ausnahme von Begräbnissen innen nur noch sechs Personen zusammenkommen dürfen, im Außenbereich zwölf. Bei professionellen Veranstaltungen werden im Außenbereich noch 1.500 Besucher zugelassen, drinnen 1.000, das Tragen einer Mund-Nasenschutzmaske ist verpflichtend, Speisen und Getränke gibt es nur auf Vorbestellung am Platz.

31. Oktober: Die Bundesregierung verkündet einen zweiten Lockdown, vorerst in einer "Light"-Variante: Veranstaltungen werden ab 3. November mit Ausnahme des Profisports verboten. Auch Theater, Museen und Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbäder oder Fitnessstudios müssen schließen. Die Gastronomie darf nur noch Abhol- und Lieferdienste anbieten. Für viel Kritik sorgen Formulierungen in der Verordnung, in der Kultur quasi als Freizeitgestaltung definiert und mit Spielhallen, Wettbüros, Bordellen und Paintballanlagen in einen Topf geworfen wird.

2. November: Am letzten Tag des Kulturangebotes sind die Vorstellungen der Theater gut besucht. Für viele Besucher wird es ein langer Abend: Aufgrund des Terror-Anschlags in Wien müssen sie nach der Vorstellung ausharren, bis sie von der Polizei sicher zur nächsten U-Bahn-Station geleitet werden.

3. November: Veranstaltungen werden - vorerst bis zum 30. November - ausgesetzt. Theater, Opern- und Konzerthäuser sowie Museen und Kinos müssen schließen. Ausgenommen sind Proben und künstlerische Darbietungen ohne Publikum, die zu beruflichen Zwecken erfolgen.

14. November: Die Anti-Corona-Maßnahmen im Kulturbereich werden verlängert, vorerst wird eine Wiedereröffnung am 7. Dezember angekündigt. Alleine in den Bundestheatern bedeutet das eine weitere Verschiebung von vier Premieren. Auch Galerien, die zum Handel zählen, Buchhandlungen und Bibliotheken müssen nun wieder schließen. Dagegen dürfen Waffengeschäfte offenhalten.

7. Dezember: Anders als Theater, Opern und Konzerthäuser dürfen Museen, Galerien und Bibliotheken nun wieder öffnen. Zahlreiche Häuser starten mit neuen Ausstellungen. Aus dem Bereich der darstellenden Kunst kommt Kritik.

18. Dezember: Die Bundesregierung gibt den dritten Komplett-Lockdown ab dem 26. Dezember bekannt. Für die Kultur bedeutet dies eine erneute Schließung von Museen, Bibliotheken und Galerien. Als Datum für die Wiedereröffnung wird vorerst der 18. Jänner genannt, allerdings nur für jene, die beim Besuch einen aktuellen negativen Test vorweisen können. Zudem darf nur tagsüber gespielt werden, um die Ausgangsbeschränkungen (ab 20 Uhr) nicht zu verletzen. Für alle anderen wird die Öffnung ab 25. Jänner angekündigt. Kulturminister Vizekanzler Werner Kogler meint, die neuen Regeln sollten den Institutionen "Planungssicherheit für Jänner geben".

26. Dezember: Museen und Ausstellungshäuser müssen gemäß der Verordnung wieder schließen.

4. Jänner 2021: Das "Freitesten" kommt nicht, der Lockdown wird somit um eine Woche bis inklusive 24. Jänner verlängert. Theater, Museen, Opern, Konzerthäuser, Kinos und Bibliotheken bleiben geschlossen.

17. Jänner 2021: Die erneute Verlängerung des Lockdowns bringt zwei neue Zieldaten: Museen und Ausstellungshäuser können ab 8. Februar mit FFP2-Masken besucht werden. Veranstaltungen bleiben zumindest bis Ende Februar verboten. Eine Bewertung der aktuellen Lage soll spätestens Mitte Februar erfolgen.