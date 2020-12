Kultur-Lockdown - Die neuen Regeln

Museen und Ausstellungshäuser, Galerien und Buchhandlungen ab 26. Dezember wieder zu - Wiedereröffnung am 18. Jänner mit Einschränkungen und nur für Getestete

Die geltenden Lockdown-Regeln für die Kultur waren: Museen und Ausstellungshäuser, Galerien, Bibliotheken und Buchhandlungen sind offen, Konzerte und Aufführungen dürfen ab 7. Jänner wieder stattfinden. Das wird nun wieder anders. Im Folgenden die neuen Kultur-Regeln, die - so Kulturminister Werner Kogler (Grüne) - "Planungssicherheit für Jänner geben sollten", laut der heutigen Pressekonferenz der Bundesregierung.

Museen und Ausstellungshäuser: werden ab 26. Dezember wieder geschlossen. Die Bedingungen der Wiedereröffnung sind offenbar noch nicht endgültig ausverhandelt. Im Kunst- und Kulturstaatssekretariat geht man von einer Gleichbehandlung mit dem Handel aus, das hieße: von 18. bis 24. Jänner geöffnet nur für Kunden mit negativem Antigen-Test, der nicht älter als eine Woche ist.

Theater, Opern- und Konzerthäuser: Ab 18. Jänner kann wieder gespielt werden - aber nur vor- und nachmittags (damit die Leute rechtzeitig zu den um 20 Uhr beginnenden Ausgangsbeschränkungen wieder zu Hause sind). Erlaubt sind bei Veranstaltungen aber nur 50 Prozent der Platzkapazität bzw. maximal 500 Besucher indoor bzw. 750 Besucher outdoor. Die Besucher müssen einen gültigen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als eine Woche ist. "Abendliche Kulturveranstaltungen wird's in der Form noch nicht so schnell geben", sagte Kogler. "Das Ganze gilt vorläufig einmal bis Ende Jänner. Dann muss man die Lage neu bewerten."

"Mir ist klar, dass die heute bekanntgegebenen Einschränkungen für die Kulturbranche eine schwierige Ausgangsposition bedeuten. Gleichzeitig will ich betonen: Es ist ein Anfang, und vor allem ist es die vielfach von der Kulturbranche zurecht eingeforderte Perspektive", kommentierte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) die neuen Regeln in einem Statement gegenüber der APA. "Ich denke, dass wir einen Weg gefunden haben, der ein langsames Hochfahren der Kulturbranche ermöglicht und hoffe, dass die Beschränkungen und vor allem die neue Teststrategie bald dazu führen, dass weitere Schritte in Richtung Normalität möglich werden."