Kultur-Lockdown: Freie Szene thematisiert die "Leere" mittels Video

Vertreter der Wiener Tanz-, Theater- und Performanceszene verdeutlichen die Folgen des Lockdowns

Seit Anfang November dürfen in Österreich coronabedingt keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Was mehr als 100 Tage Lockdown für die Betroffenen der freien Tanz-, Theater- und Performanceszene in Wien bedeuten, verdeutlicht ein kürzlich veröffentlichtes Video. Menschen, die vor wie hinter den Kulissen arbeiten, machen darin mittels selbst geschriebener Schilder auf ihre Situation aufmerksam.

Die Bandbreite ist dabei groß, reicht von klaren Botschaften wie einem in Großbuchstaben geschriebenem "Leer" über "Einsamkeit" bis zu detaillierten Auflistungen, was die vielen angesetzten, verschobenen und oft abgesagten Events letztlich bedeuten ("100 x alles umsonst"), während in einem anderen Zuspieler der Lockdown symbolisch als heiße Kartoffel von Hand zu Hand geworfen wird. Und am Ende steht das Statement: "Rettet die Kultur! Sonst sind wir alle verloren!"

(S E R V I C E - Video abrufbar unter https://vimeo.com/515859866)