Kultur-Lockdown: Geschichtsmuseen fordern Öffnung

Arbeitskreis "Museen für Geschichte": Museen gehörten zu den sichersten Orten

Ein Verbund von mehr als 30 großen Geschichtsmuseen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Belgien hat die baldige Öffnung ihrer Einrichtungen gefordert. "Der Arbeitskreis fordert, dass Museen und andere sichere Kultur- und Bildungseinrichtungen von den Entscheidern auf Bundes- und Landesebene als solche ernstgenommen und bei den nächsten Entscheidungsrunden wieder geöffnet werden", heißt es in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme.

Die dafür nötigen Bedingungen und Auflagen, die für andere Bildungseinrichtungen, Kirchen oder Geschäfte gelten, würden sie bereits erfüllen. Museen gehörten zu den sichersten Orten, heißt es weiter: Sie hätten sich seit dem ersten Lockdown im Frühjahr intensiv mit ihren Hygiene- und Betriebskonzepten darauf eingestellt und diese kontinuierlich verbessert.

"Besucher kommen und gehen hier nicht im Pulk, sondern verteilt über den ganzen Tag. Vor allem sind Museen Orte, in denen man sich gut separieren und verteilen kann, und es gibt überall Aufsichten, die das überwachen", heißt es. Museen seien nicht nur besonders sichere Orte, sondern auch besonders relevante. "Sie bieten Orientierung, informieren und stärken die Menschen." Museen würden sich auch als außerschulische Lernorte anbieten.

Zum Arbeitskreis "Museen für Geschichte" gehören unter anderem das Tiroler Landesmuseen in Innsbruck und das Universalmuseum Joanneum in Graz.

