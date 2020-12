Kultur-Lockdown: Institutionen fordern digitalen Kultur-TV-Kanal

Als Internetplattform für bezahlte künstlerische Auftritte

27 Institutionen fordern angesichts des coronabedingten Stillstands des Kulturlebens die Einrichtung eines digitalen Kultur-TV-Kanals. Dieser soll als Internetplattform bezahlte künstlerische Auftritte ermöglichen, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Der Kanal sei "ausdrücklich nicht als Konkurrenz zu anderen öffentlich-rechtlichen Medien, sondern als dazu dringend notwendige Ergänzung" zu verstehen, so die Allianz Kunst, Kultur, Sport.

Vorgeschlagen wird eine Selbstverwaltung durch diverse künstlerische Interessenvertretungen. Eine Finanzierung wäre etwa über die Medienförderung, aus dem Kulturbudget von Bund und Ländern oder durch Abos und Spenden möglich, führte man weiters aus. Unterzeichnet wurde der Aufruf u.a. vom Dachverband der österreichischen Filmschaffenden, der IG Autorinnen Autoren Wien und Tirol, der Österreichische Gesellschaft für zeitgenössische Musik sowie dem music information center austria (mica).

