Kultur-Lockdown: Kein Spielbetrieb bis März im Landestheater NÖ

Proben bis vorläufig 7. Februar eingestellt

Im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten wird es bis März keinen Spielbetrieb geben. Alle Vorstellungen bis 28. Februar seien abgesagt, zudem sei der Probenbetrieb bis vorläufig 7. Februar eingestellt, teilte die Bühne am Donnerstag in einer Aussendung mit. Dies geschehe, "um einen noch größeren Beitrag zur Reduktion von Ansteckungspotenzialen zu leisten".

Ein Spielbetrieb vor März ist dem Landestheater zufolge "aus heutiger Sicht sehr unwahrscheinlich, auch wenn die Bundesregierung offen gelassen hat, die Situation Mitte Februar neu zu bewerten". Man trage "eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die wir als Teil und mit der NÖ Kulturwirtschaft GesmbH, in der alle großen Kulturbetriebe Niederösterreichs beheimatet sind, wahrnehmen wollen".

Aufrecht bleibt das Streaming-Angebot des Landestheaters. Alle Informationen dazu gibt es unter www.landestheater.net/de/wirkommenwieder/streams. Die Streams sind jeweils 48 Stunden frei auf www.landestheater.net verfügbar.